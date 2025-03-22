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В МИДе обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества КР и РФ

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- Светлана Лаптева
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Ранее состоялась встреча Директора Консульского департамента Министерства иностранных дел Кыргызской Республики Сейтека Жумакадыр уулу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Кыргызской Республике Сергеем Вакуновым.

В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в консульской сфере.

Особое внимание было уделено изменениям в российском миграционном законодательстве, новым правилам въезда в Российскую Федерацию и вопросам пребывания и трудовой деятельности граждан Кыргызской Республики на территории России. Дипломаты отметили, что законопослушные граждане должны пользоваться всеми правами, предусмотренными Договором о Евразийском экономическом союзе.

По итогам встречи достигнута договоренность о продолжении работы по проведению информационно-разъяснительной работы, а также о выработке практических решений для комплексного урегулирования имеющихся вопросов.


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URL: https://www.vb.kg/444057
Теги:
МИД, Россия, Кыргызстан, посол
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