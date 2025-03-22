В МИДе обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества КР и РФ

Ранее состоялась встреча Директора Консульского департамента Министерства иностранных дел Кыргызской Республики Сейтека Жумакадыр уулу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Кыргызской Республике Сергеем Вакуновым.

В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в консульской сфере.

Особое внимание было уделено изменениям в российском миграционном законодательстве, новым правилам въезда в Российскую Федерацию и вопросам пребывания и трудовой деятельности граждан Кыргызской Республики на территории России. Дипломаты отметили, что законопослушные граждане должны пользоваться всеми правами, предусмотренными Договором о Евразийском экономическом союзе.

По итогам встречи достигнута договоренность о продолжении работы по проведению информационно-разъяснительной работы, а также о выработке практических решений для комплексного урегулирования имеющихся вопросов.