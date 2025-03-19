ОсОО Алтынкен: подряд на микросейсмический мониторинг в подземных условиях

Информация на подряд по исследованию и построению системы микросейсмического мониторинга в подземных условиях ОсОО Алтынкен

1. Общее описание работ:

Наименование Заказчика: ОсОО Алтынкен

1.1 Наименование работ: создание и исследование системы микросейсмического мониторинга в подземных условиях

1.2. Место производства работ: КР, Чуйская область, Кеминский район, г. Орловка, месторождение Талдыбулак.

1.3 Сфера и содержание работ: основной НТС, основные выработки на всех горизонтах ниже 1422.

1.4 Учитывая сложные геологические и стрессовые условия, с которыми приходится сталкиваться при разработке рудного тела в глубинной части рудника ОсОО Алтынкен, была создана система микросейсмического мониторинга для изучения изменения давления грунта на основе микросейсмического мониторинга и создания системы раннего оповещения об изменении давления грунта. Тем самым, это может обеспечить раннее предупреждение о грунтовом давлении, повысить безопасность горных работ и гарантировать безопасную и бесперебойную работу в шахте.

2. Цикл исследований: 306 календарных дней.

1. Планируемое время начала: 01.01.2025 год

2. Планируемое время завершения: 31.01.2026 год

3. Стоимость работ: Определяется путем переговоров на основе конкретного содержания по исследовательской работе.

4. Материалы, которые должен предоставить организации по предоставлению услуг:

Лицензия работ (оригинал или копия с официальной печатью) для проверки. Квалификационные требования по проекту. Свидетельство юридического лица (или доверенность) Финансовое положение: Справка об отсутствии задолженности по налогам.

Вышеуказанные документы должны быть предоставлены на китайском и русском языках и заверены официальными печатями.

Приведенная выше информация является информацией о тендере на исследование и построение системы микросейсмического мониторинга на руднике Левобережный ОсОО Алтынкен.

Время опубликования информации: с 15.03.2025 по 25.03.2025г. Крайний срок по сбору информации - 26 марта 2025 года.

Научно-исследовательские проектные организации, заинтересованные и имеющие соответствующую квалификацию и опыт, могут направлять информацию на адрес электронной почты: info@altynken.kg. Контактные данные: 0701886878, 0701886026.

После прохождения проверки на соответствие квалификации, будут высланы приглашения на деловые переговоры.