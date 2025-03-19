В Сокулуке мужчина устроил пожар, чтобы скрыть убийство

В Чуйской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве человека и поджоге дома, чтобы скрыть преступление. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД региона.

По данным ведомства, 18 марта в 04:00 между гражданами В.С. и Т.К. произошёл конфликт, в ходе которого Т.К. нанёс смертельные удары.

Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый поджёг дом вместе с телом погибшего и скрылся.

Пожар произошёл на улице Иссык-Кульская в селе Сокулук. Сообщение о возгорании поступило в милицию в 07:10.

Возбуждено уголовное дело по статье 122 "Убийство" УК КР. В результате оперативных мероприятий подозреваемый был задержан и водворён в ИВС. Назначены судебно-правовые экспертизы. Ведётся следствие.