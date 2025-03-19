Погода
$ 85.70 - 86.20
€ 93.57 - 94.57

В Сокулуке мужчина устроил пожар, чтобы скрыть убийство

192  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Чуйской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве человека и поджоге дома, чтобы скрыть преступление. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД региона.

По данным ведомства, 18 марта в 04:00 между гражданами В.С. и Т.К. произошёл конфликт, в ходе которого Т.К. нанёс смертельные удары.

Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый поджёг дом вместе с телом погибшего и скрылся.

Пожар произошёл на улице Иссык-Кульская в селе Сокулук. Сообщение о возгорании поступило в милицию в 07:10.

Возбуждено уголовное дело по статье 122 "Убийство" УК КР. В результате оперативных мероприятий подозреваемый был задержан и водворён в ИВС. Назначены судебно-правовые экспертизы. Ведётся следствие.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/444079
Теги:
задержание, поджог, Сокулукский район, убийство, Чуйская область, милиция
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  