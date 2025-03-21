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Российские пограничники подарили кабинет НВП школе села Ичке-Жергез

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- Светлана Лаптева
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В преддверии 80-летия Победы в Великой отечественной войне сотрудники Оперативной пограничной группы ФСБ России в Кыргызской Республике для поискового отряда "Учкун" изготовили и передали полный комплект для оформления кабинета допризывной подготовки школе Ичке-Жергез Ак-Суйского района Иссык-Кульской области.

Стоит напомнить, что долгие годы в школе мечтали об оформлении кабинета допризывной подготовки, но самим найти средства не удавалось.

- Мы давно наблюдаем за работой поискового отряда "Учкун", поражает активность коллектива школы этой сельской школы, особенно, в военно-патриотическом направлении. Школе удалось не только сохранить музей боевой славы и истории села, но экспозиция постоянно обновляется, дополняется новыми экспонатами. И что важно ребята из поискового отряда активно участвуют в различных конкурсах, выступая на международных конференциях, которые связаны с историей Великой Отечественной войны и пограничной службы Кыргызстана и России.

Особое уважение вызывает тот факт, что отряд "Учкун" и школа сохраняют память о настоящих патриотах Кыргызстана - защитниках Родины, как о первых командирах родом из этого села, так и о пограничниках, например о нашем боевом товарище, полковнике погранвойск Сталбеке Асакееве. Помнят буквально каждого - собрали книгу Памяти, работают с архивами, каждую неделю проводят занятия по поисковой работе, ищут данные на тех, кто пропал без вести, сами делают ролики, рассказывают о героях села в сети, участвуют в концертах и даже принимали у себя ребят движения "Побратимство Памяти" из школ Бишкека и Волоколамска. Руководитель отряда Айнура Кангельдиева очень много работает с детьми, и важно, что руководство школы, района всегда поддерживает все инициативы.

Это очень серьезная работа, и понятно, что мальчики и девочки по окончанию школы хотят идти в военные училища, а в школе не было такого кабинета. С нашей стороны - это вклад в военно-патриотическую подготовку к армии школьников села Ичке- Жергез, наш вклад в празднование 80-летия Великой Победы", - рассказали сотрудники Оперативной пограничной группы ФСБ России.

Как пояснили в районо, из 33 школ Ак-Суйского района в 18-ти имеются кабинеты НВП старого образца. Есть потребность в оформлении кабинетов нового типа.


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URL: https://www.vb.kg/444088
Теги:
дети, Иссык-Кульская область, Россия, школа, Кыргызстан, Погранслужба
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