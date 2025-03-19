Законопроекты о кыргызско-таджикской границе одобрены в трех чтениях

Сегодня, 19 марта, на совместном заседании Комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции, Комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и Регламенту Жогорку Кенеша, Комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции, Комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству, Комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию, Комитета по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и промышленной политике Жогорку Кенеша Кыргызской Республики рассмотрен и одобрен ряд законопроектов по кыргызско-таджикской границе в трех чтениях, сообщает пресс-служба ЖК.

В частности, законопроекты "О ратификации Договора между Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан о кыргызско-таджикской Государственной границе, подписанного 13 марта 2025 года в городе Бишкек", "О ратификации Соглашения между Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан о строительстве и использовании автомобильных дорог, обустройстве и использовании Перекрестка автомобильных дорог, подписанного 13 марта 2025 года в городе Бишкек", "О ратификации Соглашения между Кабинетом Министров Кыргызской Республики и Правительством Республики Таджикистан по обеспечению доступа к водохозяйственным и энергетическим объектам, подписанного13 марта 2025 года в городе Бишкек".

Информацию о законопроектах представил заместитель председателя Кабинета министров - председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев.

В ходе обсуждения депутат Миргул Темирбаева уточнила ряд вопросов по участкам в селе Максат и насосной станции в селе Арка Баткенской области. Депутат Камила Талиева обозначила вопросы о нефтянных скважинах на участке Катта-Туз Баткенской области.Заместитель председателя Кабинета министров - председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев ответил, что из 600 гектаров местности Катта-Туз кыргызской стороне перешло 450 гектаров. Депутат Исхак Масалиев, обратив внимание на вопрос раздела пополам водозабора "Головной", уточнил, не будет ли дальше продолжаться споры. Председатель ГКНБ отметил, что споров не будет, на основании проведенных переговоров 3 шлюза водозабора "Головной" поделили по 1,5.

Депутат Айгуль Айдарова уточнила вопрос об участке Тескей в селе Самаркандек Баткенской области. Депутат Мирлан Самыйкожо предложил рассмотреть вопрос о награждении погибших при исполнении служебных обязанностей пограничников. Депутат Эмиль Токтошев поднял вопросы об использовании ряда автомобильных дорог, особое внимание обратил на дорогу Кулунду-Максат.

Кроме этого, Комитеты Жогорку Кенеша рассмотрели и одобрили проект Договора между Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан о точке стыка государственных границ трех государств. Данный договор был внесен на согласование.