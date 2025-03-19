АНО "Евразия" дарит кыргызстанцам праздник "Нооруз"

АНО "Евразия" и Октябрьская районная администрация мэрии города Бишкек организуют мероприятие, посвященное празднованию Нооруза, сообщили в организации.

Жителей города ждёт концертная программа с участием центров детского творчества "Шайыр Балалык", NARK ART HOUSE и других творческих коллективов.

Также будет установлено 5 тематических юрт в парке "Ынтымак":

Юрта "Евразия"; -Юрта "Дружба кыргызского и русского народов"; Юрта "История Великой Отечественной войны"; Юрта "Выставка ремесленников"; Юрта "Культура и традиции народов".

Гости смогут поближе познакомиться с культурой, традициями, национальными блюдами и одеждой всех народов, проживающих в Кыргызстане. Мастерицы покажут различные техники вышивки и росписи национальных узоров. Также запланированы лекции, где горожане узнают об истории возникновения праздника Нооруз.

Помимо этого, состоятся соревнования по национальным видам спорта: перетягивание каната, борьба на поясах, прыжки в мешках, метание камней на дальность, катание на качелях "Алтыбакан".

Одним из главных моментов праздника станет дегустация национальных блюд: сумолока, боорсоков и многих других!

Дата и время проведения: 21 марта с 12:00 до 18:00

Место проведения: г. Бишкек, парк культуры и отдыха "Ынтымак".