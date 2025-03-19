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АНО "Евразия" дарит кыргызстанцам праздник "Нооруз"

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- Виктория Гунгер
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АНО "Евразия" и Октябрьская районная администрация мэрии города Бишкек организуют мероприятие, посвященное празднованию Нооруза, сообщили в организации.

Жителей города ждёт концертная программа с участием центров детского творчества "Шайыр Балалык", NARK ART HOUSE и других творческих коллективов.

Также будет установлено 5 тематических юрт в парке "Ынтымак":

  1. Юрта "Евразия";
  2. -Юрта "Дружба кыргызского и русского народов";
  3. Юрта "История Великой Отечественной войны";
  4. Юрта "Выставка ремесленников";
  5. Юрта "Культура и традиции народов".

Гости смогут поближе познакомиться с культурой, традициями, национальными блюдами и одеждой всех народов, проживающих в Кыргызстане. Мастерицы покажут различные техники вышивки и росписи национальных узоров. Также запланированы лекции, где горожане узнают об истории возникновения праздника Нооруз.

Помимо этого, состоятся соревнования по национальным видам спорта: перетягивание каната, борьба на поясах, прыжки в мешках, метание камней на дальность, катание на качелях "Алтыбакан".

Одним из главных моментов праздника станет дегустация национальных блюд: сумолока, боорсоков и многих других!

Дата и время проведения: 21 марта с 12:00 до 18:00

Место проведения: г. Бишкек, парк культуры и отдыха "Ынтымак".


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URL: https://www.vb.kg/444100
Теги:
Россия, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество
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