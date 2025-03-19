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Активисты "Евразии" посадили березовую аллею к 80-летию Победы

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- Виктория Гунгер
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Студенты, местные активисты, волонтеры АНО "Евразия", а также учителя, приехавшие по программе "Российский учитель за рубежом" высадили березовую аллею в Чуйской области. Акцию "Зеленая планета" приурочили к 80-летию Победы Великой Отечественной войны.

Кусты молодых берез, которые будут радовать жителей села и гостей своей красотой и свежим воздухом, высадили на территории профессионального технического лицея (ПТЛ) №37.

"Это мероприятие стало символом единства и заботы о природе. Посадка аллеи - это не только экологическая инициатива, но и важный шаг к формированию любви и уважения к окружающей среде у молодежи", - отметила завуч по воспитательной работе ПТЛ №37 Сандугаш Нурлановна.

Шефство над деревьями взяли волонтеры – экологи и учащиеся ПТУ №37, которые пообещали ухаживать за новыми саженцами.


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URL: https://www.vb.kg/444101
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