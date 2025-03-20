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В Бишкеке ученые обсудили ноосферный вектор развития человечества

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В Кыргызском государственном техническом университете им. И. Раззакова в День рождения всемирно известного ученого В.И. Вернадского, основателя учения о ноосфере прошла Международная стратегическая сессия: "Диалог и партнерство цивилизаций – ноосферный вектор развития", знаменующая начало большого пути проектирования будущего усилиями академического, предпринимательского и гражданского сообщества. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

"Организаторами Сессии выступили Ассамблея народа Кыргызстана, Национальная академия наук Кыргызской Республики, Кыргызский государственный технический университет им. И. Раззакова, из зарубежных организаций - Ассамблея народов Евразии и Африки, Сретенский клуб, Евразийский деловой клуб из Москвы Международная Академия Корпоративного Управления из Самара и Евразийский экономический клуб ученых из Астаны.

Перед началом Сессии многие участники посмотрели короткометражные фильмы с презентацией своих научных работ выдающихся ученых-ноосферистов: Яковца Ю. В. – автора нового научного направления мировой науки - цивилиологии, руководителя Лаборатории глобальных цивилизационных исследований МГУ им. М.В. Ломоносова, председателя Ялтинского цивилизационного клуба, основателя и председателя научно-образовательного журнала "Партнерство цивилизаций", д.э.н., заслуженного деятеля науки РФ, который предсказал перемещение активности цивилизаций с запада на восток, определил институты и механизмы становления интегральной гуманистической цивилизации, и президента Международной академии инновационных социальных технологий, д.с.н., профессора Патрушева В.И..

Участники Сессии отметили, что современный мир претерпевает серьезную трансформации. В настоящее время технологический потенциал на 20% опережает человеческий. В предыдущем 20–м веке произошел большой энергетический взрыв, мощный скачок в энергетике, который отрицательно отразился на состоянии биосферы. Чем больше энергетического воздействие на биосферу, тем больше происходит ее деградация: 95% крупных рыб в морях и океанах уже исчезла, исчезают пчелы, лягушки и другие виды биосферной цивилизации. Повсеместно на планете происходит истощение водных ресурсов. Катастрофические скорости исчезновения живой почвы, духовное оскудение, расчеловечивание и вопросы, кто и что за всеми этими кризисами стоит, со всей остротой встали перед человечеством.

Современным учёным видятся два крайних варианта дальнейшего развития драмы человечества: либо человек окончательно уничтожает биосферу и гибнет вместе с нею вместе со своими нано-технологиями, либо постепенно создаёт новую, безопасную для себя модель развития земного мира.

Наука должна направить исследовательские институты на изучение этого явления и поиска выхода общественного развития в условиях катастрофы на планете в сохранении того, что еще осталось, для чего человечество должно перейти на новый этап своего развития - ноосферный.

Участники Сессии были единодушны в том, что Ноосферы на Земле еще не создано, а по Ламарку отмечается всеобщее равнодушное отношение к будущему.

Для сохранения биосферы и биоресурсов нужно преодолеть острые разногласия между ведущими государствами мира, чтобы объединить их для решения жизненных вопросов.

В этих переходных условиях важно быстро создавать новейшие сетевые, локально-цивилизационные и надцивилизационные, постоянно действующие центры и программы, действующие на прочной культурно-ментальной основе, опирающиеся на память добрососедства, этнического и социального мира и согласия.

К этим инициативам следует отнести надцивилизационное начинание - проведение в Кыргызской Республике Международного миротворческого форума "Небесные горы цивилизаций 2050", где ноосферная всемирно известная парадигма развития мирового сообщества Владимира Ивановича Вернадского служит решению задач нового мироустройства без войн и конфликтов.

Участники Сессии высказали ряд предложений в проект Резолюции Сессии, которая будет направлена в органы государственной власти Кыргызстана и других стран", - говорится в заявлении участников форума.


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URL: https://www.vb.kg/444108
Теги:
наука, Бишкек, Кыргызстан
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