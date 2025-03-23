Австралийская звезда тенниса Ник Киргиос триумфально вернулся в профессиональный спорт, одержав свою первую победу за более чем два года в напряжённом матче против американца Маккензи Макдональда на турнире в Майами.

Несмотря на проигрыш в первом сете, Киргиос проявил стойкость и сумел переломить ход встречи, выиграв со счётом 3-6, 6-3, 6-4. Эта победа стала для него долгожданной после длительного отсутствия на корте из-за травм колена, стопы и запястья, которые вывели его из строя с октября 2022 года.

"Я думал, что больше никогда не смогу играть в теннис", - признался Киргиос в послематчевом интервью. "Вернуться на корт и снова побеждать – это невероятное чувство".

29-летний австралиец, которого когда-то считали одним из самых талантливых и непредсказуемых игроков, в последние два года боролся с формой и травмами. До этой встречи он потерпел четыре поражения подряд и недавно вынужден был сняться с матча в Индиан-Уэллсе, что поставило под сомнение его дальнейшую карьеру.

Маккензи Макдональд, занимающий 101-е место в мировом рейтинге, задал серьёзный тон матчу, выиграв первый сет. Однако Киргиос сумел найти свою игру и сделал решающие брейки во втором и третьем сетах, обеспечив себе столь важную победу. Американец наиболее известен тем, что выбил Рафаэля Надаля во втором раунде Открытого чемпионата Австралии 2024 года.

В следующем раунде Киргиос встретится с 22-й ракеткой турнира Кареном Хачановым, который пропустил первый круг. Их последняя встреча состоялась в четвертьфинале Открытого чемпионата США 2022 года, где Хачанов одержал победу в пятисетовом триллере.