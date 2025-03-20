В Нарынской области произошло землетрясение магнитудой 4,5 балла

По информации Института сейсмологии, на территории Кыргызстана 19 марта в 19:16 по местному времени произошло землетрясение магнитудой до 4,5 баллов.

Толчки землетрясения силой до 4 баллов ощущены в сёлах Кара-Ой, Кадыралы, Жаны-Талап Ак-Талинского района Нарынской области.

До 3,5 баллов ощущены в селе Ак-Кыя, а также до 3 баллов в селе Баетово и до 3,5 баллов в сёлах Учкун, Ак-Кудук, Восьмое марта Нарынского района (в 7 километрах к северо-востоку от села Кара-Ой, в 9 километрах к северо-западу от села Кадыралы).

По данным МЧС, жертв и разрушений в результате землетрясения нет.