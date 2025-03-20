Москва и Киев обменялись пленными

Украина и Россия обменялись пленными по формуле 175 на 175, сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что РФ также передала Украине 22 тяжелораненых военнопленных, нуждающихся в срочной медицинской помощи.

По информации Минобороны, освобожденные российские военнослужащие находятся в Беларуси, где им оказывают психологическую и медицинскую помощь, а также предоставили возможность связаться с родственниками.

После этого их доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации.

При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия оказали Объединенные Арабские Эмираты.

Обмен военнопленными был анонсирован накануне российской стороной после переговоров президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина.

Источник: SP