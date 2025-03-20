Избирательные участки для кыргызстанцев откроются в Москве и Чикаго

Сегодня, 20 марта, на заседании Жогорку Кенеша торага Нурланбек Тургунбек уулу подчеркнул, что в предлагаемом законопроекте о выборах полностью учтены права граждан Кыргызстана, работающих за границей. Об этом сообщает пресс-служба ЖК.

Торага отметил, что избирательные участки обязательно будут открыты в городах с большим количеством кыргызстанцев, таких как Москва, Санкт-Петербург и Чикаго. "На этих участках будут вывешены списки всех избирательных округов и кандидатов. Наши соотечественники смогут прийти на участок и проголосовать за кандидата по округу, в котором они зарегистрированы. Например, если избиратель зарегистрирован в Тонском районе, то, находясь в Чикаго, он сможет голосовать по своему округу", – сказал он.

При этом Нурланбек Тургунбек уулу отметил низкую явку соотечественников за границей на предыдущих выборах. "Основной причиной этого было отсутствие регистрации на избирательном участке. В итоге из более чем 30 тыс. избирателей голосовали лишь 1,5-2 тыс. избирателей. Теперь мы упрощаем этот процесс", – добавил он.