ГКНБ: Задержан прокурор Аламудунского района

ГКНБ совместно с Военной прокуратурой КР задержали прокурора Аламудунского района Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе оперативно-розыскных мероприятий были получены сведения о том, что прокурор Аламудунского района Чуйской области С.Ж.А. вымогал у гражданки Я.К.Ж. 80 тысяч сомов за положительное решение вопроса об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста по ранее возбужденному уголовному делу в отношении заявительницы.

В рамках уголовного дела по п. 1 ч. 2 ст. 343 (Вымогательство взятки) УК Кыргызской Республики прокурор был задержан и водворен в гауптвахту Управления военной комендатуры Бишкекского гарнизона.