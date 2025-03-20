Погода
$ 85.70 - 86.20
€ 93.15 - 94.15

ГКНБ: Задержан прокурор Аламудунского района

248  0
- Бермет Таалайбекова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ГКНБ совместно с Военной прокуратурой КР задержали прокурора Аламудунского района Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе оперативно-розыскных мероприятий были получены сведения о том, что прокурор Аламудунского района Чуйской области С.Ж.А. вымогал у гражданки Я.К.Ж. 80 тысяч сомов за положительное решение вопроса об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста по ранее возбужденному уголовному делу в отношении заявительницы.

В рамках уголовного дела по п. 1 ч. 2 ст. 343 (Вымогательство взятки) УК Кыргызской Республики прокурор был задержан и водворен в гауптвахту Управления военной комендатуры Бишкекского гарнизона.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/444127
Теги:
Аламудунский район, задержание, Чуйская область, взятка, ГКНБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  