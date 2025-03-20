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Отбор ЧМ-2026: Сегодня матч Узбекистан – Кыргызстан

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- Самуэль Деди Ирие
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Дата:** 20

Сегодня сборная Кыргызстана по футболу проведет важный матч против команды Узбекистана в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2026 года. Встреча состоится на стадионе "Бунёдкор" в Ташкенте в 22.00 по бишкекскому времени.

Для кыргызских болельщиков, которые не смогут поехать в Узбекистан, в Бишкеке будет организована фан-зона на старой площади, где можно поддержать команду в прямом эфире.

Кыргызстану предстоит серьезное испытание, ведь Узбекистан – один из сильнейших соперников в группе. Удастся ли кыргызстанской сборной добыть важные очки? Узнаем уже сегодня!


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URL: https://www.vb.kg/444129
Теги:
Узбекистан, футбол, Кыргызстан
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