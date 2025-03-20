В Кара-Куле возвращены земли и объекты инфраструктуры в госсобственность

На баланс государства возвращен ряд земельных участков и объектов инфраструктуры, расположенных в городе Кара-Куль Джалал-Абадской области, сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, государству возвращено расположенное на территории города Кара-Куль недвижимое имущество, относящееся к объектам социального назначения: земельный участок бывшего детского сада "Филиала ОАО "Электрические станции" - Каскад Токтогульских ГЭС" площадью 1,38 га, ранее незаконно выведенный в частную собственность, а также водозабор с сооружениями и земельным участком площадью 2,42 га, до настоящего времени находившийся на балансе ОАО "Завод Достук".