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Посол Кыргызстана обсудил с сенатором Франции межпарламентские связи

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- Назгуль Абдыразакова
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В Париже состоялась встреча чрезвычайного и полномочного посла Кыргызской Республики во Франции Садыка Шер-Нияза с сенатором Франции, председателем Группы дружбы "Франция - Центральная Азия" Эрве Морэ. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, в ходе беседы стороны обсудили текущее состояние и перспективы кыргызско-французского сотрудничества, уделив особое внимание развитию межпарламентских связей.

Посол подчеркнул значимость устойчивых контактов между парламентами двух стран и предложил организовать регулярные обменные визиты парламентских делегаций.

По итогам встречи стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем углублении двусторонних отношений и договорились продолжить конструктивное взаимодействие по всем обсуждаемым вопросам.


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URL: https://www.vb.kg/444131
Теги:
парламент, посольство, Франция, сотрудничество, Кыргызстан
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