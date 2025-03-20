Посол Кыргызстана обсудил с сенатором Франции межпарламентские связи

В Париже состоялась встреча чрезвычайного и полномочного посла Кыргызской Республики во Франции Садыка Шер-Нияза с сенатором Франции, председателем Группы дружбы "Франция - Центральная Азия" Эрве Морэ. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, в ходе беседы стороны обсудили текущее состояние и перспективы кыргызско-французского сотрудничества, уделив особое внимание развитию межпарламентских связей.

Посол подчеркнул значимость устойчивых контактов между парламентами двух стран и предложил организовать регулярные обменные визиты парламентских делегаций.

По итогам встречи стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем углублении двусторонних отношений и договорились продолжить конструктивное взаимодействие по всем обсуждаемым вопросам.