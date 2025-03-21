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Лев Вершинин: Кыргызстану придется выбирать

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Интервью с политическим консультантом, кандидатом исторических наук Львом Вершининым

Лев Рэмович, поделитесь прогнозными оценками по урегулированию украинского конфликта?

– К сожалению, мне пока не известно, согласился ли Президент РФ на безусловное прекращение огня без тех оговорок, которые он сделал на недавней пресс-конференции. Понимаете, Д. Трампу остро необходимо прекращение огня. Украину это устраивает, так как ей нужно привести в порядок армию за время передышки, завезти оружие и набрать сил для нового этапа. Российская армия, не делая ничего тридцать дней, будет не той армией, набравшей воодушевление. Сейчас, после здравых и разумных слов Президента РФ на пресс-конференции, я несколько воодушевился. Если же Д. Трамп в ходе разговора проявил понимание и предложил подумать над условиями, то тогда очень неплохо. Это ведь означает, что они договорились и дальше вести переговоры. Для России это полезно, как и полезно Д. Трампу, но вредно Украине. Конечно, дискомфортно от того, что сближение с США, которое может быть вовсе и не долгим, может отлиться в охлаждение отношений с Китаем.

"США могут признать Крым российским", – пишет пресса. Ваше мнение?

– Американцы в принципе готовы признать Крым российским, но для России это поражение. Почему? Потому что многократно заявлялось, что Россия претендует на четыре области, две из которых уже включены в состав РФ. Если их уступать, то надо менять Конституцию страны и никто не поймёт возвращение Донбасса, что завоёвано тяжелейшими усилиями. Если же скажут, что таким образом добились от Украины невхождения в блок НАТО взамен на признание Крыма, то это полное стратегическое поражение в перспективе. Во-первых, Запад не держит слово, а Европа собирается воевать без всякого Запада, а во-вторых, никто не поймёт таких диких жертв, принесённых непонятно ради чего. То есть только Крым – поражение.

Если же Крым и все территории, конституционно включённые в состав РФ?

– Понимаете, к сожалению, это не победа, но и не поражение. Нельзя во всех геостратегических смыслах оставлять Украине Причерноморье. Если эти территории останутся за Россией, то это можно подать обществу, а уже потом играть на территории уже новой поствоенной Украины. Там будет полигон для самых разных политических игр. Ограничиться только Крымом будет означать поражение с перспективой краха.

Не секрет, что определённая политическая группа в Кремле ратует за сближение с США, надеясь восстановить былые отношения. Ваше мнение?

– Россия уже никогда не заживёт как прежде. Прошу сразу иметь в виду, что сегодняшний Д. Трапм это не тот Д. Трамп своего первого срока. Д. Трамп первого срока был одиночкой, выскочившим на недовольстве Америки глобализмом. Его выпустили в Президенты, опутав чужими людьми. Тогда он не имел полной возможности реализовать свои полномочия. Сейчас за ним стоят очень большие неоглобалистские деньги. Сегодня у него упорная прекрасная молодая команда. Я поддерживаю экспертов, предполагающих, что Д. Трамп выполняет роль тарана для нового поколения политиков, представленных Д. Вэнсом. Если у них получится, то следующие восемь лет будут у Д. Вэнса. Сегодня идёт такая большая игра в мире, всё ломается и меняется. На самой высокой этой вот многомерной доске главная война США – это США, то есть война за себя. Идёт война, термин не точный и условный, Трампизма и неоглобализма. В этой ситуации для Америки принципиально важно только одно, чтобы Россия не сближалась с Китаем, отдалилась, заняв нейтральную позицию. Второе, что важно для США, – сломать Европу, как бы парадоксально ни звучало. Глобалисты сделали основной площадкой и орудием своего влияния Евросоюз. Они плюнули на такие понятия, как демократия, электоральность, либерализм. В Европе диктатура глобалистов. Это главное поле сегодняшней войны. В этой войне глобалисты пойдут даже на сближение с китайцами против трампизма. Теоретически даже такое возможно. Теперь Россия нужна Штатам. Чем больше слабеет Европа за счёт России, тем полезнее трампистам. Они будут делать всё, чтобы приводить к себе Россию. А те силы в Москве, о которых вы говорите и которые хотят как раньше, то так как раньше уже не будет. Им придётся выбирать не между патриотизмом и холуйским статусом при Западе едином, а между Трамповскими Штатами и европейскими глобалистами. Вот в чём суть.

Поляризация между Д. Трампом с одной стороны и его противниками в США вкупе с европейскими глобалистами – с другой становится очевидной. Выдержит Д. Трамп со своей командой подобный натиск? Ведь ему они ничего не простят.

– Трампизм – название условное. Я предпочитаю термин "неоглобализм". Сейчас развернулась борьбе неоглобализма с классическим глобализмом. Это тяжёлая война, которая обойдётся планете и кровью, и грязью. Вокруг Д. Трампа сплотились те, у кого есть иное видение будущего. Они взвесили силы и считают, что способны победить. Люди такого уровня на проигрыш не играют и в "русскую рулетку" тоже не играют.

Что происходит в Кыргызстане, по-вашему?

– Тут я смотрю вприглядку. Есть признаки, что какие-то влиятельные круги в КР склоняются поиграть на стороне глобалистов против Д. Трампа. Лично я бы этого делать не советовал. Но, видимо, у них есть на то какие-то причины. Ваши политики региональны и порой предпочитают "здесь и сейчас", не понимая, что, подождав, можно выиграть гораздо больше. Это не хорошо и не плохо, но это признак очень регионального мышления. Ваши руководители умеют балансировать, но сейчас это совсем не то, что нужно. Ситуация стремительно меняется, и небольшим странам чётко говорят об определении. Придётся выбирать. Сейчас в стране нет той тяжёлой социальной напряжённости, как при Бакиеве, нет той оголтелой "игры престолов", какая была при Акаеве, и криминал не играет такой роли, когда слетал Жээнбеков. Вроде бы спокойно. Но ситуация изменилась, и сейчас со всех сторон начнут расшатывать. Давят глобальные силы.

Беседовал Эрик ИСРАИЛОВ

Источник: "Общественный рейтинг"


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URL: https://www.vb.kg/444147
Теги:
Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Кыргызстан
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