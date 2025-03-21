Развитие семеноводства в КР - шаг к продовольственному суверенитету

В последние годы Кыргызстан значительно ускорил развитие аграрного сектора, в том числе сосредоточив усилия на формировании собственной системы семеноводства. В этом направлении ключевое значение имеет партнерство с Россией, которая предоставляет весомую помощь как в технологической, так и в инвестиционной сфере. Восстановление национального производства семян не только укрепляет продовольственную устойчивость страны, но и открывает новые рабочие возможности, повышая спрос на специалистов - агрономов, селекционеров и инженеров в сфере агротехнологий.

Одним из ключевых направлений кыргызско-российского сотрудничества в агросекторе является внедрение передовых методов селекции, разработанных российскими учеными. Такие инновационные технологии, как генетическая модификация, молекулярное редактирование и биоинженерия, позволяют создавать сельскохозяйственные культуры с высокой устойчивостью к засухам, морозам и различным болезням. Это не только снижает зависимость от химических удобрений и пестицидов, но и делает продукцию более экологичной, а ее себестоимость – ниже. Особенно это актуально для нашей страны, где перепады температур и нехватка влаги ежегодно приводят к значительным потерям урожая.

В 2024 году Кыргызстан закупил у России 66,5 тонн семян пастбищных трав (эспарцета) на сумму 8,6 млн сомов. Это стало важным шагом в развитии животноводческого сектора республики, поскольку качественные кормовые культуры способствуют увеличению надоя молока, улучшению мясных характеристик скота и повышению общей продуктивности хозяйств.

Исполнительный директор Ассоциации развития агропромышленного комплекса КР Рустам Балтабаев отмечает, что РФ действительно активно участвует в поставках семян для аграрного сектора нашей страны.

"Российский рынок особенно активно сотрудничает с нами в сфере пастбищных трав, что является важным для нашего региона. Партнеры предлагают сорта трав, которые хорошо растут в засушливых и горных регионах с экстремальными климатическими условиями, схожими с климатом нашей страны. Многие из этих сортов обладают морозостойкостью, что особенно важно для северных и высокогорных регионов Кыргызстана", - говорит он.

По его словам, в последние годы республика столкнулась с истощением пастбищных угодий.

"Благодаря усилиям Министерства сельского хозяйства и водных ресурсов, в рамках заданий, которые я наблюдаю на коллегиях, сегодня идет интенсивная работа по улучшению состояния пастбищ. Мы уверены, что российские сорта трав, которые прошли конкурсный отбор, будут успешно использоваться. Важно, что процесс выбора семян является тщательным и научно обоснованным, с учетом потребностей наших пастбищ. Кроме того, использование этих сортов поможет нам решить несколько задач: улучшение пастбищ, увеличение кормовой базы, повышение продуктивности и снижение зависимости от импортных кормов. Это также способствует восстановлению и улучшению качества пастбищных угодий, а также импортозамещению", - отмечает эксперт.

Помимо этого, Балтабаев подчеркивает, что сегодня государство осваивает малопродуктивные земли, что открывает новые возможности для сельского хозяйства.

"Планируется освоить около 600 тысяч гектаров земли, что потребует значительных инвестиций. Это даст возможность развивать новые технологии, такие как капельное орошение, и значительно повлияет на объемы сельскохозяйственного производства в стране", - резюмирует он.

Вместе с тем, российская поддержка аграрного сектора КР связана не только с восстановлением потенциала пастбищ. Так, Российско-Кыргызский Фонд развития (РКФР) оказал поддержку 1,9 тыс. сельскохозяйственным проектам, выделив на их реализацию 145 млн долларов. Финансируемые предприятия уже покрывают от 20% до 80% потребностей страны в базовых продуктах питания – молоке, мясе птицы, куриных яйцах и сахаре.

Успех сельхозпроизводителей Кыргызстана сегодня также во многом зависит от выбора посевного материала. В стране активно используются сорта, выведенные в Краснодарском и Ставропольском краях России, поскольку они адаптированы к резким климатическим изменениям и устойчивы к распространенным болезням. Их применение позволяет минимизировать потери урожая и обеспечивать стабильное производство сельхозкультур даже при неблагоприятных погодных условиях.

Осенью 2024 года был подписан меморандум о сотрудничестве между Омским аграрным научным центром и аппаратом полномочного представителя президента Кыргызстана. В рамках соглашения российские специалисты будут не только поставлять семена зерновых и масличных культур, включая сою, но и оказывать научно-техническое сопровождение кыргызским аграриям. Это особенно важно в условиях быстрорастущего спроса на качественные семена.

Дополнительный вклад в развитие агропромышленного комплекса Кыргызстана вносит Российский селекционно-генетический центр (СГЦ) "СоюзСемСвекла", который уже наладил поставки гибридных сортов сахарной свеклы. Эти усовершенствованные разновидности обладают повышенной устойчивостью к сорнякам, различным климатическим зонам и вредителям, что позволило Кыргызстану в 2024 году собрать рекордный урожай – 900 тысяч тонн. Это наглядный пример того, как современные агротехнологии позволяют увеличить продуктивность отрасли и повысить экспортный потенциал.

Кроме того, Россия активно вкладывает инвестиции в развитие агропромышленных комплексов Кыргызстана, что не только способствует модернизации отрасли, но и создает тысячи новых рабочих мест в сельской местности. Логистические преимущества и отсутствие таможенных барьеров в рамках ЕАЭС делают российский рынок основной площадкой для экспорта кыргызстанской сельхозпродукции, открывая перед местными производителями широкие возможности для сбыта.

Развитие собственного семеноводства в Кыргызстане при поддержке РФ – это не просто укрепление продовольственной безопасности, а стратегический шаг к формированию самодостаточного и конкурентоспособного агросектора. Современные биотехнологии, финансовая поддержка и доступ к передовым научным разработкам помогают кыргызским фермерам увеличивать урожайность, снижать затраты на производство и повышать качество продукции. В условиях глобальных продовольственных вызовов и климатических изменений это сотрудничество становится мощным инструментом, позволяющим республике развивать устойчивую и независимую сельскохозяйственную отрасль.