Зачем Анкара в угоду Западу дразнит русского медведя?

В эти дни Турция переживает непростой период. После задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу и нескольких десятков муниципальных чиновников, в стране начались массовые протесты. Они проходят ещё и в Анкаре, Измире, Мармарисе. В Стамбуле введён особый режим, наблюдаются перебои с интернетом и связью.

Десятки тысяч граждан со сковородками и кастрюлями в руках вышли на акции протеста, которые очень напоминают киевский Майдан 2013 года. Напомним: "кастрюльный бунт" быстро перерос на Украине в столкновения с органами правопорядка, а позже – в гражданскую войну. Сегодня украинский сценарий "цветных революций" западные сторонники теории "управляемого хаоса" пробуют повторить в Турции, её тоже хотят ввергнуть в пучину кровавых разборок. На Украине у них получилось стравить между собой националистов и русскоговорящее население Юга и Востока, теперь, по-видимому, стоит задача масштабирования данного опыта на Турцию.

Правда, президент Реджеп Эрдоган и его сторонники предпочитают этого не замечать, они по-прежнему стоят горой за нынешнюю Украину. Вот и в 11-ю годовщину референдума о присоединении Крыма к России, которая отмечалась 16 марта, МИД Турецкой Республики опубликовал документ, целиком направленный против Кремля.

"В годовщину аннексии Автономной Республики Крым Российской Федерацией в результате незаконного референдума одиннадцать лет назад (16 марта) мы вновь заявляем, что Турция не признает ситуацию де-факто в Крыму, которая представляет собой нарушение международного права, и что мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины. Мы будем продолжать внимательно следить за развитием событий в Крыму, особенно за положением крымских турок-татар, коренного народа полуострова, и будем держать их на повестке дня международного сообщества", – говорится в комментарии, размещённом в русскоязычной версии турецкой газеты Yeni Şafak.

Официальная Анкара, не раз заверявшая Москву в "особых" добрососедских отношениях, в приверженности взаимовыгодной торговле и развитию туризма, таким вот бесцеремонным образом "поздравила" Россию с годовщиной возвращения Крыма. Впрочем, это не слишком удивительно, учитывая продолжающиеся поставки Киеву турецкой авиационной, морской и сухопутной боевой техники. Вооружение украинской армии идёт на фоне навязывания Турции киевского варианта Майдана, перепродажи режимом Зеленского западного оружия курдам, ударов беспилотников ВСУ по инфраструктуре, обслуживающей газопровод "Турецкий поток"! Так и хочется спросить: где здесь логика?

Кто-то может возразить, что упомянутое заявление был адресовано не столько России, сколько Евросоюзу, который всегда ревностно следит за риторикой своих союзников. Брюссель сегодня взял курс на тотальное перевооружение Старого Света, на конфронтацию с Москвой, поэтому ему важно, чтобы один из ключевых членов НАТО подтвердил незыблемость своих позиций. Но если рассматривать ситуацию в сухом остатке, то мы увидим, что Евросоюз вновь использовал Турцию в своих интересах. Да, Анкара в угоду ЕС нахамила России, но что она получила взамен? Наверное, то же самое, что получает от Брюсселя уже четверть века: лишь обещания, красивые слова и подбадривающие улыбки. Турция с 1999 год является кандидатом на вступление в Европейский союз – и конца данному процессу не видно. Зато, судя по многочисленным заявлениям новой главы евродипломатии Кайи Каллас, Украину в объединение готовы взять хоть завтра – да ещё и по "ускоренной процедуре".

Скажем прямо: антироссийский комментарий МИД Турции выбил очередной кирпичик из фундамента здания российско-турецких отношений. Строение покосилось и готово рухнуть – как обрушились тысячи домов в 11 турецких провинциях во время страшного землетрясения 2023 года. Да, русские обладают недюжинным терпением, но и оно может кончиться – и тогда огромный северный дружелюбный сосед превратится для нашего государства в грозного соперника. Уже сейчас русские задаются вопросом: не стоит ли им на своей территории прекратить вещание турецких СМИ? Следом может начаться сворачивание туристического обмена, за которым последуют ограничения в сфере бизнеса. Неужели всё это нужно Турции, экономику которой лихорадит уже не первый год?

Официальной Анкаре, делая резкие заявления, впредь стоит скрупулёзно сравнивать чаши весов, на одной из которых лежат сверхвыгодные совместные российско-турецкие проекты (в том числе, в области мирного атома и поставок углеводородов), а на другой – лицемерие Европы и двуличность нелегитимного украинского режима. Везде в мире о нас говорят так: турки – непревзойдённые мастера торговли. Неужели в данной ситуации мы не способны отличить зёрна от плевел и разглядеть очевидную выгоду?