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В парке "Ынтымак" состоялось праздничное мероприятие в честь Нооруза

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- ВБ
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Мэрия города Бишкек, Октябрьский акимиат и Автономная некоммерческая организация "Евразия" организовали совместное мероприятие, посвященное празднованию Нооруза в парке "Ынтымак".

Программа праздника началась с традиционного "Алас" - окуривания арчей Умай эне (Матери земли), которая провела ритуальный обряд и пожелала кыргызстанцам богатого урожая и мира.

Праздничное мероприятие прошло в атмосфере единства, радости и тепла. Оно напомнило участникам о важности дружбы, сохранения национальных традиций и ценностей, которые помогают укреплять единство народа и вдохновляют на светлое будущее.

Торжественную часть праздника открыл глава Октябрьского акимиата Жаныбек Орозалиев.

"Поздравляем с этим замечательным праздником весны. Этот праздник олицетворяет пробуждение природы, приход тепла и благоденствия. Благодарим АНО "Евразия" за оказанное содействие в организации такого яркого праздника для жителей и гостей нашей столицы", - сказал Жаныбек Орозалиев.

Как отметила директор "Евразия. Кыргызстан" Кымбат Урумкулова, праздник объединил на одной площадке все народы мира.

"Нооруз - это праздник, который объединяет людей разных культур, поколений и национальностей. Нооруз учит нас ценить мир, уважать традиции друг друга и сохранять духовное наследие. Такие праздники помогают нам укреплять дружбу, поддерживать культурный диалог и передавать важные ценности молодежи", - отметила Директор "Евразия. Кыргызстан".

Гуляния и яркая концертная программа продолжилась в течение всего дня. Жители и гости столицы посмотрели насыщенную концертную программу с участием отечественных звезд эстрады, популярных ансамблей и творческих коллективов, таких как "Шайыр Балалык", NARK ART HOUSE, "Жалын Бий", вокальные группы "Кун Нуру", коллективные хоры и др.

Также прошли состязания по национальным видам спорта: перетягивание каната, борьба на поясах, прыжки в мешках и метание камней на дальность.

Гости смогли попробовать угощение сүмөлөк, которое символизирует изобилие и благополучие. Его готовка - это целая традиция, передающаяся из поколения в поколение.


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URL: https://www.vb.kg/444159
Теги:
мэрия, Нооруз, Россия, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество
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