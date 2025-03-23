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Начинающих предпринимателей в Узбекистане "застрахуют" от первых ошибок

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Для начинающих предпринимателей важна поддержка государства на старте их деятельности. Поэтому власти Узбекистана будут "страховать" бизнесменов от первой ошибки, то есть не применять наказаний в случае совершения административных правонарушений. Об этом заявил президент страны Шавкат Мирзиёев, сообщает его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

В подтверждение своих слов о важности оказания помощи молодому бизнесу, руководитель республики привел факт, что за последние три года 17,5 тысяч компаний были ликвидированы менее чем через год после открытия. Он выделил ряд регионов, отстающих в работе с начинающими предпринимателями. Это - Самаркандская, Кашкадарьинская, Хорезмская и Джизакская области.

"Отныне для тех, кто только начал заниматься предпринимательской деятельностью, будет введен принцип "первой возможности". То есть бизнесмен, впервые совершивший административное правонарушение, будет освобожден от ответственности и получит шанс устранить недостаток без штрафа", - пояснил президент.

Сейчас в Узбекистане действуют одинаковые требования по прекращению деятельности для всех категорий бизнеса, в том числе проведение обязательного финансового аудита. Но ситуация изменится: процедура ликвидации малых предприятий значительно упростится. Так, компании с годовым оборотом не более 10 млрд сумов ($775 тысяч), не имеющие налоговой задолженности, не подвергнутся никаким проверкам.

Президент также напомнил, что до 2028 года в стране не будут повышать ставки налога на прибыль и налога на добавленную стоимость. Кроме того, вводится трехлетний мораторий на принятие нормативных актов, предусматривающих новые требования и обязательства для субъектов малого и среднего бизнеса.

Важной новостью для фермеров стало решение властей отменить взыскания на сумму 1 трлн сумов (около $77,5 млн), наложенные ранее в виде пени за несовременную уплату налогов. Эти долги спишут.

Реформируется и система предоставления земли. Так, главам регионов поручено выставлять на аукцион те участки, которые в первую очередь заинтересуют бизнесменов, расширяющих свою деятельность. В ряде районов и городов вводится эксперимент, в рамках которого госучреждения компактно "переселят" в многоэтажные здания, а освободившиеся строения выставят на торги. В Каракалпакстане (суверенная республика в составе Узбекистана), Ташкентской, Джизакской и Ферганской областях аграриям предоставят землю в аренду на новых условиях. Они смогут выращивать культуры на свое усмотрение, а также строить на участках хранилища и другие сооружения. В этом году по такой системе с молотка продадут 30 тысяч гектаров.

Мирзиёев отметил, что природу и исторические памятники можно использовать для проектов в киноиндустрии, концертно-развлекательной деятельности и туризме. Например, "Ичан-Кала" - готовая сцена для съемок исторических фильмов и сериалов, а ведь многие страны тратят миллионы долларов на возведение подобных павильонов. По словам главы государства, власти готовы помочь гражданам, желающим начать дело в таких сферах.

Президент заявил, что малый и средний бизнес будет безоговорочно поддерживаться им и правительством, а инициативы, направленные на развитие предпринимательства, будут включены в указы, которые в ближайшее время вступят в силу.

Источник: Фергана


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URL: https://www.vb.kg/444161
Теги:
Узбекистан, предприниматель
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