Погода
$ 86.75 - 87.22
€ 93.57 - 94.57

Умер легендарный чемпион мира по боксу Джордж Форман

313  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Олимпийский чемпион по боксу и Абсолютный чемпион мира Джордж Форман скончался в возрасте 76 лет. Об этом сообщил портал TMZ со ссылкой на семью.

Уточняется, что легендарный боксер умер 21 марта в окружении близких. Причины смерти не уточняются.

Семья также подчеркнула его личные достижения за пределами ринга. "Набожный проповедник, преданный муж, любящий отец и гордый дедушка, он прожил жизнь, отмеченную непоколебимой верой, смирением и целеустремленностью", - говорится в сообщении.

30 октября 1974 года Джордж Форман сошелся в бою с боксером Мохаммедом Али. Этот поединок более известен как "Грохот в джунглях", так как впервые в истории титульных боев состоялся на африканском континенте, в Заире (сейчас - Демократическая Республика Конго). В условиях нечеловеческой африканской жары боксеры бились сразу за два чемпионских титула под взглядами более чем 60 тысяч болельщиков.

Источник: lenta.ru


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/444162
Теги:
бокс, США
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  