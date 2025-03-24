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Bloomberg: Пентагон начал проверять сотрудников на детекторе лжи

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Министерство обороны США начало внутреннее расследование, в том числе с использованием детектора лжи, чтобы установить источник утечки информации о визите Илона Маска в Пентагон.

Провести расследование по факту "несанкционированного разглашения" информации о национальной безопасности, распорядился руководитель аппарата министра обороны Пита Хегсета Джо Каспер, сообщило 22 марта агентство Bloomberg, ссылаясь на источники. По их словам, Джо Каспер потребовал, чтобы виновных привлекли к уголовной ответственности.

Илон Маск 21 марта посетил Пентагон, чтобы обсудить сокращение расходов и инновации. Незадолго до его визита газета The New York Times сообщила, что военные собираются провести для Маска "сверхсекретный брифинг", в ходе которого расскажут о планах на случай возможной войны США и Китая. Информацию об этом также подтвердили источники The Wall Street Journal. Неясно, провели ли военные брифинг для Маска.

Представители Пентагона называли ложной информацию СМИ о "сверхсекретном" брифинге. Президент США Дональд Трамп называл публикации "нелепостью". В разговоре с журналистами 21 марта Трамп признал, что у Илона Маска, который возглавляет компанию Tesla, может быть конфликт интересов, поэтому он никогда не даст ему доступ к такой информации.

Источник: Медуза


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URL: https://www.vb.kg/444168
Теги:
Министерство обороны, США
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