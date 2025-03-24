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В Узбекистане начнут готовить медсестер для работы в США, Германии и Катаре

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В Узбекистане планируется открыть центр по подготовке медсестер к сертификационным экзаменам по американским стандартам. Это позволит специалистам получить квалификацию, необходимую для работы в США.

В Агентстве по внешней трудовой миграции сообщили также, что рассматривается возможность создания единственного в СНГ экзаменационного центра для обеспечения трудоустройства в Штатах.

Это предусмотрено меморандумом о сотрудничестве, который подписали заместитель директора агентства Азимжон Хусанов и управляющий менеджер международного учебного центра New Future Success Academy в Узбекистане Фозилбек Хонходжаев.

На встрече было отмечено, что до 2030 года в США будет открыто более 1 миллиона вакансий для медсестер. Ежегодно квалифицированным специалистам выдается 44 тысячи рабочих виз.

Напомним, ранее также сообщалось, что медсестер из Узбекистана планируется отправлять на работу в Германию. О привлечении медсестер из Узбекистана власти республики договорились также с Катаром.

Источник: podrobno.uz


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URL: https://www.vb.kg/444170
Теги:
США, Узбекистан, медсестра
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