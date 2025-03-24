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Айсулуу Тыныбекова признана лучшим борцом Азии

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- Самуэль Деди Ирие
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Объединенный мир борьбы (United World Wrestling) отметил достижения кыргызстанской спортсменки Айсулуу Тыныбековой, назвав ее самой титулованной женщиной в истории чемпионатов Азии по вольной борьбе.

Согласно данным организации, Тыныбекова завоевала шесть золотых, три серебряных и две бронзовые медали на этих престижных соревнованиях, что делает ее абсолютной рекордсменкой среди женщин-борцов в Азии.

В 2024 году UWW Asia признала Айсулуу Тыныбекову лучшим борцом континента. В течение года она участвовала в пяти турнирах и на каждом из них завоевывала медали, включая бронзовую награду на Олимпийских играх в Париже.

Кроме спортивных достижений, Тыныбекова продолжает вносить вклад в развитие борьбы в Кыргызстане. В октябре 2024 года она была избрана вице-президентом Федерации Кыргызстана по женской борьбе, что подчеркивает ее активную роль в популяризации и развитии этого вида спорта в стране.

Айсулуу Тыныбекова не только укрепляет позиции Кыргызстана на международной арене, но и вдохновляет новое поколение спортсменов своим трудолюбием, дисциплиной и стремлением к победам.


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URL: https://www.vb.kg/444172
Теги:
Айсулуу Тыныбекова, вольная борьба
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