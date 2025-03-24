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В Бишкеке строящийся скотский рынок может заработать уже в этом году

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- Светлана Лаптева
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Заместитель Председателя Кабинета министров Бакыт Торобаев ознакомился со строительством комплекса "Алтын Казык", включающего современный скотский рынок и убойный цех. Он подчеркнул, что в настоящее время очень важен такой комплекс для обслуживания населения города.

- Бишкек превратилась в крупный мегаполис. В рамках административно-территориальной реформы город стал еще больше, чем когда-либо, с населением около 1,5 миллиона человек. В этих условиях мы решаем проблему современного рынка скота, бойни, обеспечивающей город качественной мясной продукцией, в то же время отвечающей международным санитарно-ветеринарным требованиям.

В этой области отечественные инвесторы, наши предприниматели построят этот комплекс и будут оказывать качественные услуги жителям города. Мы тесно сотрудничаем, помогая на правительственном уровне и в то же время контролируя строительные требования.

Надеемся, что этот комплекс будет введен в эксплуатацию в этом году. А те рынки, которые не будут соответствовать санитарным нормам, закроются. Мы создадим условия для доступа населения к экологически чистым, отвечающим ветеринарным требованиям животноводческим, санитарно безопасным мясным продуктам, – сказал Торобаев.

Напомним, что скотский рынок "Алтын Казык" с бойней общей площадью 3,7 га будет сдан в эксплуатацию в мае-июне 2025 года. В настоящее время строительные работы выполнены почти на 40%. Объем инвестиций составит 175 000 000 сомов.


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URL: https://www.vb.kg/444177
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