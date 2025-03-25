3 мая 2025 года на ипподроме в Чолпон-Ате состоится большой конноспортивный праздник, включающий конные скачки на приз председателя кабинета министров Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба Минводсельпрома КР.

В программе:

Скачка для лошадей 2-х лет английской чистокровной верховой породы, импортные - 1200 м.

Кунан жорго, забег 2-х летних иноходцев - 2 круга - 3600 м.

Скачка для лошадей 2-х лет английской чистокровной верховой породы, рожденных в Кыргызской Республике - 1400 м.

Кыз куумай - пары

Скачка для лошадей 2-х лет (полукровная группа) 1400 м

Бышты жорго, забег 3-х летних иноходцев – 3 круга -5400 м

Скачка для лошадей 3-х лет английской чистокровной верховой породы, импортные - 1600 м.

Тыйын энмей

Скачка для лошадей 3-х лет английской чистокровной верховой породы, рожденных в Кыргызской Республике - 1800 м.

Спринт жорго – 1 круг - 2000 м.

Скачка для лошадей 3-х лет и старше (полукровная группа) – 2000 м

Жорго салыш- забег иноходцев 4-х лет и старше- 5 кругов – 9000 м.

Скачка для лошадей 4-х лет и старше английской чистокровной верховой породы, импортные- 2000 м.

Розыгрыш лотереи.

Скачка для лошадей 4-х лет и старше английской чистокровной верховой породы, рожденных в Кыргызской Республике - 2000 м.

Аламан байге – дистанция - 20 км - 11 кр

Общий призовой фонд составляет 3 000 000 сом

Так же будут организованы сельскохозяйственная ярмарка, выставка племенных животных, аукцион лошадей, различные конкурсы для взрослых и детей.