Погода
$ 86.70 - 87.12
€ 93.20 - 94.20

Дмитрий Бивол прибыл в Кыргызстан

205  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Дмитрий Бивол прибыл в Кыргызстан. Визит спортсмена стал важным событием для поклонников бокса в стране. Бивол планирует провести тренировки, встретиться с местными фанатами и поддержать спортивное развитие в Кыргызстане.

Его приезд также подчеркивает важность культурных и спортивных связей между Кыргызстаном и Россией, а сам Бивол, как известный и титулованный боксер, вдохновляет молодых атлетов на достижение высоких результатов. Фанаты ожидают, что чемпион поделится своим опытом и знаниями, а также окажет поддержку развитию бокса в республике.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/444192
Теги:
бокс, Россия, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  