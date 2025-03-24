Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Дмитрий Бивол прибыл в Кыргызстан. Визит спортсмена стал важным событием для поклонников бокса в стране. Бивол планирует провести тренировки, встретиться с местными фанатами и поддержать спортивное развитие в Кыргызстане.

Его приезд также подчеркивает важность культурных и спортивных связей между Кыргызстаном и Россией, а сам Бивол, как известный и титулованный боксер, вдохновляет молодых атлетов на достижение высоких результатов. Фанаты ожидают, что чемпион поделится своим опытом и знаниями, а также окажет поддержку развитию бокса в республике.