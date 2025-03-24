В Ала-Буке задержаны глава айыл окмоту и депутат местного кенеша

После поступления многочисленных жалоб от местных жителей на незаконные действия задержан бывший глава Балтагуловского аильного округа Ала-Букинского района Н.Б. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, гражданин Н.Б. в сговоре с действующим депутатом местного кенеша С.Ж. в период с 2023 по 2024 годы, обещая предоставить земельные участки под ИЖС, получил от местных жителей денежные средства в размере от 100 до 300 тысяч сомов. При этом Н.Б. издал 136 фиктивных приказов о выделении земельных участков под ИЖС без указания их местонахождения. Предварительный ущерб местным жителям составил 10 млн сомов.

Также установлено, что Н.Б. занимая пост главы айыл окмоту, незаконно выделил вышеуказанному депутату айылного кенеша С.Ж. земельный участок площадью 1 га для строительства ресторана в обмен на 20% доли в бизнесе.

В настоящее время задержанные лица водворены в ИВС ГКНБ, проводятся соответствующие оперативно-следственные мероприятия.