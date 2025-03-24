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В Оше началась рекультивация кладбища, закрытого 73 года назад

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- Назгуль Абдыразакова
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В Оше началась работа по рекультивации земель старых кладбищ для дальнейшего пользования населением в общественных целях. Об этом сообщает ошский муниципалитет.

По ее данным, мэр города Ош Женишбек Токторбаев посетил старое законсервированное кладбище по улице Шакирова, где соответствующими службами начата работа по его рекультивации с целью дальнейшего использования населением в целях общественных нужд.

В мероприятии также приняли участие казы города Ош Мирлан ажы Токтомушев, специалисты санитарно-эпидемиологических служб, дезинфекционной станции, МТУ Курманжан-Датка, аксакалы, местные жители.

В ходе мероприятия была прочитана общая молитва, принесено жертвоприношение, соответствующие службы начали работу по дезинфекции.

Напомним, это кладбище законсервировано 73 года назад, общая площадь территории составляет 19 соток.


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URL: https://www.vb.kg/444210
Теги:
кладбище, Ош
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