В Оше началась рекультивация кладбища, закрытого 73 года назад

В Оше началась работа по рекультивации земель старых кладбищ для дальнейшего пользования населением в общественных целях. Об этом сообщает ошский муниципалитет.

По ее данным, мэр города Ош Женишбек Токторбаев посетил старое законсервированное кладбище по улице Шакирова, где соответствующими службами начата работа по его рекультивации с целью дальнейшего использования населением в целях общественных нужд.

В мероприятии также приняли участие казы города Ош Мирлан ажы Токтомушев, специалисты санитарно-эпидемиологических служб, дезинфекционной станции, МТУ Курманжан-Датка, аксакалы, местные жители.

В ходе мероприятия была прочитана общая молитва, принесено жертвоприношение, соответствующие службы начали работу по дезинфекции.

Напомним, это кладбище законсервировано 73 года назад, общая площадь территории составляет 19 соток.