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В селах Баткенской области созданы семь искусственных ледников

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- Светлана Лаптева
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Семь искусственных ледников созданы в Баткенской области для устойчивого развития сельского хозяйства и адаптации к климатическим изменениям

В рамках проекта Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) "Активные женские организации гражданского общества поддерживают мир в Кыргызстане" в конце осени 2024 года в селах Баткенской области (Газ, Согмент, Булак-Башы, Каинды, Айбийке, Кок-Таш и Сумбула) были построены семь искусственных ледников.

За зимний период в этих ледниках удалось накопить свыше 1 500 000 кубометров льда. С приходом тепла ледники начинают таять, обеспечивая сельскохозяйственные угодья, расположенные ниже, водой для орошения. По подсчетам специалистов ФАО общая площадь орошаемых земель, при поливе по бороздам, превысит 1 750 гектаров, что эквивалентно площади 2 451 футбольного поля. При использовании современных систем полива площадь орошаемых земель может быть дополнительно увеличена до 15 000 гектаров.

Проект реализуется ФАО совместно со структурой ООН-женщины и фондом "Инициатива Розы Отунбаевой" при финансовой поддержке Фонда миростроительства Генерального секретаря ООН. Он направлен на укрепление взаимодействия женских организаций с местными и областными органами власти, а также на снижение рисков, связанных с изменением климата и безопасностью.

Искусственные ледники как инновационное решение

Искусственные ледники, предложенные экспертами ФАО, представляют собой относительно простые в изготовлении сооружения, которые помогают накапливать воду в виде льда в зимние месяцы. Летом эта вода используется для нужд сельского хозяйства, включая орошение и водопой скота. В среднем один ледник может обеспечить поливом от 300 до 500 гектаров земель.

"Главное, это правильно выбрать место для будущего ледника", – рассказал Матраим Жусупов, эксперт ФАО по сельскому хозяйству и управлению водными ресурсами. "Мы берем воду в горном источнике и направляем ее ниже по трубопроводу, в конце которого устанавливается вертикальная труба высотой 10-15 метров. Благодаря разнице высотных отметок вырабатывается энергия, которую мы можем использовать, чтобы распылять воду в воздухе. При низких температурах зимой вода замерзает, и постепенно образуется ледяной конус".

Для строительства семи ледников в общей сложности было проложено 6 956 метров трубопровода. ФАО представила строительные материалы и технические рекомендации, а работы выполнили сами местные жителя методом ашара. Уже весной текущего года жители сел смогут использовать накопленную воду для полива сельскохозяйственных культур.

"Ледник стал настоящим спасением для нашего села. Теперь у нас будет стабильный источник воды даже в самые засушливые месяцы", – сказал Кыдырали Тойчубаев, общественный активист из села Сумбула. "Всю зиму ледник рос и по нашим расчетам запасов этой воды хватит, чтобы обеспечить потребности сразу трех сел".

Представительство ФАО в Кыргызстане разработало универсальные рекомендации по строительству искусственных ледников, которые были переданы во все области и районы страны. На основе этого опыта уже начато создание новых ледников в других регионах. Для повышения эффективности также предлагается использовать систему малых водохранилищ для накопления воды, образующейся в результате таяния искусственных ледников.

"Искусственные ледники – это не просто технологическое решение, а пример того, как инновации могут поддерживать устойчивость сельских сообществ в условиях изменяющегося климата", – сказал Олег Гучгельдыев, представитель ФАО в Кыргызской Республике. "Подобные проекты повышают продовольственную безопасность и способствуют долгосрочному развитию сельского хозяйства".

В Кыргызстане ФАО поддерживает несколько проектов по борьбе с нехваткой воды и оказанию помощи жителям сел в ее разумном использовании. Например, в Кочкорском районе Нарынской области при техническом и финансовом содействии ФАО была внедрена электронная система полива и учета воды. Цифровые технологии, подобно этой, не только помогли рационально распределить воду, но также прекратить конфликты между фермерами из-за этого жизненно необходимого ресурса.


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URL: https://www.vb.kg/444222
Теги:
Баткенская область, ледники
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