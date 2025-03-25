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Должностные лица Баткенского военного гарнизона обвиняются в хищении мяса

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В ходе проверки, проведённой военной прокуратурой, установлено, что ответственные должностные лица воинской части, дислоцированной в Баткенском гарнизоне Министерства обороны Кыргызской Республики, в период с июня 2024 года по февраль 2025 года систематически получали в денежной форме часть мясной продукции, предназначенной для личного состава. Об этом сообщает пресс-служба ГП КР.

В результате государству причинён ущерб в размере 2 миллионов 500 тысяч сомов. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 210 Уголовного кодекса Кыргызской Республики ("Присвоение или растрата вверенного имущества в особо крупном размере, совершённые должностным лицом в связи с исполнением служебных обязанностей"), в настоящее время ведётся следствие.


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URL: https://www.vb.kg/444238
Теги:
Баткенская область, хищение, мясо, армия
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