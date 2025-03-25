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Задержан активный член ОПГ по прозвищу Иисус и его сторонники

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- Бермет Таалайбекова
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В рамках возбужденного уголовного дела по факту совершения ряда тяжких преступлений, как похищение, разбой, вымогательство и другие, задержан М. Б. М. более известный как Иисус неоднократно судимый, состоящий на оперативном учете МВД как активный член ОПГ Камчы, Кольбаева, К. У. и М. С. М. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По данным ведомства, вышеуказанный член ОПГ и его сторонники в целях получения материальной выгоды на протяжении продолжительного времени преследовал отдельных частных предпринимателей, а именно занимался вымогательством под угрозой физической расправы. В общей сложности путем угроз и насилия оформил на аффилированных лиц имущество стоимостью 170 тыс. долларов.


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URL: https://www.vb.kg/444247
Теги:
ГКНБ, задержание, ОПГ
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