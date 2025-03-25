Задержан активный член ОПГ по прозвищу Иисус и его сторонники

В рамках возбужденного уголовного дела по факту совершения ряда тяжких преступлений, как похищение, разбой, вымогательство и другие, задержан М. Б. М. более известный как Иисус неоднократно судимый, состоящий на оперативном учете МВД как активный член ОПГ Камчы, Кольбаева, К. У. и М. С. М. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По данным ведомства, вышеуказанный член ОПГ и его сторонники в целях получения материальной выгоды на протяжении продолжительного времени преследовал отдельных частных предпринимателей, а именно занимался вымогательством под угрозой физической расправы. В общей сложности путем угроз и насилия оформил на аффилированных лиц имущество стоимостью 170 тыс. долларов.