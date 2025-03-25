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Кыргызстан сэкономил 1,67 млрд сомов благодаря цифровым услугам в 2024 году

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- Назгуль Абдыразакова
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Министерство цифрового развития Кыргызской Республики подвело итоги цифровой трансформации за 2024 год. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По ее данным, в ходе заседания коллегии министр Азамат Жамангулов представил ключевые результаты работы, а руководители профильных подразделений и подведомственных организаций обозначили планы на 2025 год.

В 2024 году продолжилось активное развитие цифровых госуслуг.

37 государственных органов предоставляли услуги через государственный портал электронных услуг, а количество обработанных транзакций в системе "Түндүк" достигло 3,53 млрд. В результате граждане сэкономили 21 млн часов, а бюджет - 1,67 млрд сомов.

Электронную подпись использовали 1,17 млн физических и 42,3 тыс. юридических лиц. В системе электронного документооборота зарегистрировано 8,7 млн документов, что позволило государству сократить расходы на 1,2 млрд сомов.

В 2024 году значительно расширились мобильные цифровые сервисы. Мобильное приложение Tunduk скачали 2,85 млн раз, через него доступно 60 госуслуг и 10 цифровых документов, включая ID-карта, водительское удостоверение и свидетельство о рождении. Сумма онлайн-оплат через приложение составила 171,4 млн сомов.

В Единой системе идентификации зарегистрировано 2,04 млн новых пользователей, подключено 66 новых информационных систем. Вход в систему стал доступен через QR-код, биометрическую электронную карту и ID-карту.

Одним из ключевых направлений развития стало внедрение технологий искусственного интеллекта. В 2024 году начаты пилотные проекты по автоматизации госуслуг и анализу обращений граждан с использованием ИИ. Разработаны алгоритмы, направленные на повышение точности и скорости обработки данных, а также ведется работа по созданию единых стандартов внедрения ИИ в государственном секторе.

Основные проекты и задачи на 2025 год:

• Запуск G-Cloud - централизованной облачной платформы для хранения и обработки данных государственных органов.

• Создание Резервного центра обработки данных (РЦОД) для обеспечения кибербезопасности и бесперебойной работы государственных информационных систем.

• Развитие цифровых компетенций через запуск IT-колледжа и обучение госслужащих.

• Принятие Цифрового кодекса КР и развитие инфраструктуры открытых данных.

• Увеличение числа цифровых госуслуг и суперсервисов для граждан и бизнеса.

Принятые решения направлены на ускоренную цифровизацию госуправления, повышение доступности и качества цифровых сервисов для населения и бизнеса.


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URL: https://www.vb.kg/444256
Теги:
информационные технологии, Кыргызстан, Документ
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