Чуйская и Ленинградская области провели концерт "Музыка Великой Победы"

В Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова прошел гала-концерт "Музыка Великой Победы", посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Мероприятие организовано в рамках сотрудничества между Чуйской и Ленинградской областями. В торжественном событии приняли участие официальные лица, ветераны, общественные деятели, а также представители творческой интеллигенции.

Среди почётных гостей были Герой Кыргызской Республики Апас Джумагулов, депутат Жогорку Кенеша Кожокулова Гуля Акматкуловна, депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Ханджеза Карим Лемзарович, Первый заместитель Председателя Правительства Ленинградской области – председатель комитета финансов Роман Иванович Марков.

Перед началом концерта для гостей была организована выставка, посвящённая героям и ключевым событиям Великой Отечественной войны.

С приветственным словом к гостям обратился полномочный представитель президента КР в Чуйской области Канат Джумагазиев. Он отметил, что Великая Победа 1945 года стала символом мужества, единства и стойкости народов, вставших на защиту своей Родины. Полпред также отметил, что кыргызско-российские отношения продолжают укрепляться благодаря регулярным встречам глав государств и их конструктивному диалогу. Под руководством президента КР Садыра Жапарова и президента РФ Владимира Путина страны укрепляют политические, экономические и культурные связи, совместно решая вопросы регионального развития.

Сотрудничество между Чуйской и Ленинградской областями активно развивается с 2021 года. В 2023 году подписано соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах.

Недавно Ленинградская область передала школам Чуйской области более 5000 книг на русском языке, что стало важным шагом в укреплении культурных связей.

Кроме того, достигнута договоренность о строительстве Торгового дома Чуйской области в Ленинградской области, который поспособствует продвижению продукции кыргызских производителей на российский рынок.

Главным событием вечера стала совместная концертная программа Симфонического оркестра Ленинградской области и Чуйского областного камерного оркестра. В их исполнении прозвучали музыкальные произведения военных лет, символизирующие силу духа, стойкость и единство народов, сражавшихся за Победу.

Особую торжественность и глубину мероприятию добавило выступление артистов Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени А. Малдыбаева, которые исполнили классические произведения и песни военных лет, напоминая о подвиге героев Великой Отечественной войны.

Концерт "Музыка Великой Победы" стал ещё одним шагом в развитии культурного и гуманитарного сотрудничества между Чуйской и Ленинградской областями. В рамках партнёрских отношений также были достигнуты договорённости о новых совместных проектах в сфере культуры и образования.