Погода
$ 86.55 - 87.00
€ 93.20 - 94.20

В Стамбуле продолжаются протесты из-за ареста Экрема Имамоглу

321  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Активисты оппозиции продолжают удерживать площадь Сарачхане (Saraçhane) в центре Стамбула, организовав бессрочную акцию протеста против задержания лидера оппозиции Экрема Имамоглу (Ekrem Imamoglu), который был заключён под стражу в прошедшее воскресенье по обвинению в коррупции, которые Имамоглу отрицает, называя процесс политически мотивированным.

Президент Республиканской народной партии (CHP) Озгюр Озел (Özgür Özel) в понедельник вновь посетил площадь Сарачхане и призвал сторонников Имамоглу продолжать мобилизацию. "Мы не можем оставить эту площадь никому. Мы там, где должны быть", - заявил он, передает турецкое издание "Birgün". Озел также объявил о новой акции в 20:30 на Сарачхане, несмотря на запрет властей, которые объявили любые собрания незаконными и ввели ограничения на въезд в Стамбул. "Сотни тысяч людей будут здесь, в Сарачхане. Мы продолжим защищать волю Стамбула", - пообещал он.

Озел особо попросил не идти на площадь Таксим (Taksim), самую символичную в Стамбуле, после того как тысячи студентов собрались сегодня в районе Бешикташ (Besiktas) и рассматривали возможность занять Таксим в понедельник вечером. "Мы пойдём на Таксим все вместе, но сейчас сопротивление - в Сарачхане", - подчеркнул он, призвав "не разделять силы".

Забастовки в университетах

Забастовка затронула несколько университетов Стамбула, особенно Технический университет Ближнего Востока (METU), а также вузы Анкары, Бурсы и Измира. Группы контрпротестующих напали на студентов, есть пострадавшие, включая профессора, поддерживавшего акцию, - его ударили бутылкой на кампусе Джебеджи (Cebeci) Университета Анкары. Нападавшие не опознаны.

В кампусе Мачка (Macka) Технического университета Стамбула власти закрыли двери зданий, чтобы помешать маршу студентов, но те выбрались через окна. В Техническом университете Йылдыз (Yildiz) студенты прорвали баррикады у здания ректората, провели собрание и решили присоединиться к забастовке, скандируя: "Мы остановим страну!" Студенты призывают собраться в понедельник вечером на площади Искеле (Iskele) в районе Бешикташ, повторяя лозунг: "Молодёжь не помещается в Сарачхане".

По данным министра внутренних дел Турции Али Ерликая (Ali Yerlikaya), за последние дни в рамках протестов против ареста мэра Стамбула и кандидата в президенты от CHP Экрема Имамоглу задержаны не менее 1100 человек. Из них 700 - за последние 24 часа, в день массовых акций в воскресенье, когда прошли праймериз CHP. Имамоглу был избран единственным кандидатом, набрав около 15 миллионов голосов, по данным партии.

Источник: Фергана


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/444274
Теги:
митинг, Турция
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  