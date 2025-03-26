В Стамбуле продолжаются протесты из-за ареста Экрема Имамоглу

Активисты оппозиции продолжают удерживать площадь Сарачхане (Saraçhane) в центре Стамбула, организовав бессрочную акцию протеста против задержания лидера оппозиции Экрема Имамоглу (Ekrem Imamoglu), который был заключён под стражу в прошедшее воскресенье по обвинению в коррупции, которые Имамоглу отрицает, называя процесс политически мотивированным.

Президент Республиканской народной партии (CHP) Озгюр Озел (Özgür Özel) в понедельник вновь посетил площадь Сарачхане и призвал сторонников Имамоглу продолжать мобилизацию. "Мы не можем оставить эту площадь никому. Мы там, где должны быть", - заявил он, передает турецкое издание "Birgün". Озел также объявил о новой акции в 20:30 на Сарачхане, несмотря на запрет властей, которые объявили любые собрания незаконными и ввели ограничения на въезд в Стамбул. "Сотни тысяч людей будут здесь, в Сарачхане. Мы продолжим защищать волю Стамбула", - пообещал он.

Озел особо попросил не идти на площадь Таксим (Taksim), самую символичную в Стамбуле, после того как тысячи студентов собрались сегодня в районе Бешикташ (Besiktas) и рассматривали возможность занять Таксим в понедельник вечером. "Мы пойдём на Таксим все вместе, но сейчас сопротивление - в Сарачхане", - подчеркнул он, призвав "не разделять силы".

Забастовки в университетах

Забастовка затронула несколько университетов Стамбула, особенно Технический университет Ближнего Востока (METU), а также вузы Анкары, Бурсы и Измира. Группы контрпротестующих напали на студентов, есть пострадавшие, включая профессора, поддерживавшего акцию, - его ударили бутылкой на кампусе Джебеджи (Cebeci) Университета Анкары. Нападавшие не опознаны.

В кампусе Мачка (Macka) Технического университета Стамбула власти закрыли двери зданий, чтобы помешать маршу студентов, но те выбрались через окна. В Техническом университете Йылдыз (Yildiz) студенты прорвали баррикады у здания ректората, провели собрание и решили присоединиться к забастовке, скандируя: "Мы остановим страну!" Студенты призывают собраться в понедельник вечером на площади Искеле (Iskele) в районе Бешикташ, повторяя лозунг: "Молодёжь не помещается в Сарачхане".

По данным министра внутренних дел Турции Али Ерликая (Ali Yerlikaya), за последние дни в рамках протестов против ареста мэра Стамбула и кандидата в президенты от CHP Экрема Имамоглу задержаны не менее 1100 человек. Из них 700 - за последние 24 часа, в день массовых акций в воскресенье, когда прошли праймериз CHP. Имамоглу был избран единственным кандидатом, набрав около 15 миллионов голосов, по данным партии.

Источник: Фергана