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Джалал-Абадская прокуратура выявила нарушения при строительстве школы

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- Бактыгуль Акжолова
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Прокуратура Джалал-Абадской области возбудила уголовное дело по фактам злоупотреблений и хищений при строительстве средней школы имени М. Торомаматова в селе Ынтымак города Джалал-Абад, сообщает пресс-служба ведомства. По ее данным, ответственные сотрудники областного управления капитального строительства, вступив в сговор с ОсОО "Ф", приняли не выполненные работы, что привело к ущербу для государства в размере 2 млн 640 тыс. 980 сомов.

Кроме того, электрогенератор мощностью 250 кВт, стоимостью 1 млн 188 тыс. сомов, был принят по завышенной цене - 2 млн 30 тыс. сомов.

Уголовное дело возбуждено по статьям 337 (злоупотребление должностным положением), 379 (подделка документов) и 210 (присвоение или растрата вверенного имущества) Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Материалы переданы для следствия в УВД Джалал-Абадской области.


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URL: https://www.vb.kg/444288
Теги:
Джалал-Абадская область, строительство, школа, уголовное дело, прокуратура
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