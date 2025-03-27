Экологи предлагают открыть в Кыргызстане национальный парк ледников

На первом вводном форуме, посвященном проблемам сохранения ледников и устойчивому развитию горных территорий, объявлено о создании первого в Кыргызстане национального ледникового парка. Инициатива направлена на сохранение уникальных природных ресурсов Кыргызстана. Автором инициативы выступает "Зеленый Альянс Кыргызстана".

Национальный парк станет охраняемой территорией, обеспечивая защиту ледников и связанных с ними экосистем. Ледники играют ключевую роль в обеспечении водных ресурсов для населения и сельского хозяйства, а также являются важной частью природного ландшафта. об этом говорили участники форума.

Как пояснили инициаторы идеи создания Национального ледникового парка , "Это прежде всего сохранение природных ресурсов – ледники являются источником пресной воды и нуждаются в защите от изменения климата и человеческого воздействия.

Это и развитие экотуризма – новый парк привлечёт туристов, интересующихся экологическим туризмом и горными походами, что станет дополнительным источником дохода для региона.

Плюс сотрудничество с международными организациями – обмен опытом и привлечение внимания мирового сообщества к проблемам изменения климата.

Создание первого ледникового парка в Кыргызстане – важный шаг в деле охраны природы и устойчивого развития!"

В мероприятии приняли участие представители университетов, государственных органов и общественных организаций.

С докладами и сообщениями выступили ректор КНУ, профессор Догдурбек Чонтоев; советник Секретариата Горного партнерства Уран Ахметов;

советник по международному развитию НИИ экономики при КЭУ имени М.Рыскулбекова Марат Усупов; руководитель Общественного объединения "Эко Деми" Айжан Чыныбаева; руководитель Общественного фонда "Open Innovations R&D" Камиля Сулайманова; руководитель Общественного объединения "Жердин балдары" Бегимай Баатырбекова; председатель правления Объединения юридических лиц "Зеленый Альянс Кыргызстана" Марал Сагыналиева.

Были обсуждены вопросы по сохранению ледников и устойчивому горному развитию, по изменению климата, водным ресурсам и защите снежного барса, проблемы, связанные с сохранением ледников и устойчивым развитием горных территорий.

В роли модератора мероприятия выступила исполнительный директор ОЮЛ "Зеленый Альянс Кыргызстана" Бермет Каниметова.