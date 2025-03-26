Погода
$ 86.55 - 87.00
€ 93.20 - 94.20

Милиция задержала сотрудника банка за интернет-мошенничество

251  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Милиция Айтматовского района задержала подозреваемого в интернет-мошенничестве.

По данным пресс-службы УВД Таласской области, 2 декабря 2024 года в милицию обратилась 26-летняя местная жительница. По ее словам, в ноябре она получила ссылку от неизвестного номера в WhatsApp с предложением заработать в интернете. После перехода по ссылке с ее электронного кошелька была списана крупная сумма.

Факт зарегистрирован в журнале учета информации, и начата доследственная проверка. В ходе расследования стало известно, что девушке написал неизвестный человек в WhatsApp и предложил работу, связанную с распространением ссылок. Первоначально ей перечислили 200 500 сомов на карту "Мбанка" в качестве заработка.

Однако позже мошенники предложили внести средства на электронный кошелек, обещая возврат с прибылью. 8 ноября заявительница перевела 12 800 сомов, но деньги не вернулись. Затем мошенники убедили ее сделать дополнительные переводы, в общей сложности на 1 027 800 сомов.

Милиция выяснила, что номер, с которого поступало предложение, отключен, а заявительница стала жертвой мошенничества.

Факт зарегистрирован по статье 222 (Легализация доходов, полученных преступным путем) УК КР. Возбуждено уголовное дело.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый - 24-летний сотрудник одного из банков в Нарыне.

У него обнаружены иностранная банковская карта, шесть кыргызстанских банковских карт, платежная карта и телефон. Установлено, что деньги заявительницы были переведены на его счета.

Подозреваемый водворен в ИВС. Следствие проверяет его причастность к другим преступлениям.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/444303
Теги:
банковский сектор, задержание, Интернет, мошенничество, Нарынская область, Таласская область
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  