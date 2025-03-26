Милиция задержала сотрудника банка за интернет-мошенничество

Милиция Айтматовского района задержала подозреваемого в интернет-мошенничестве.

По данным пресс-службы УВД Таласской области, 2 декабря 2024 года в милицию обратилась 26-летняя местная жительница. По ее словам, в ноябре она получила ссылку от неизвестного номера в WhatsApp с предложением заработать в интернете. После перехода по ссылке с ее электронного кошелька была списана крупная сумма.

Факт зарегистрирован в журнале учета информации, и начата доследственная проверка. В ходе расследования стало известно, что девушке написал неизвестный человек в WhatsApp и предложил работу, связанную с распространением ссылок. Первоначально ей перечислили 200 500 сомов на карту "Мбанка" в качестве заработка.

Однако позже мошенники предложили внести средства на электронный кошелек, обещая возврат с прибылью. 8 ноября заявительница перевела 12 800 сомов, но деньги не вернулись. Затем мошенники убедили ее сделать дополнительные переводы, в общей сложности на 1 027 800 сомов.

Милиция выяснила, что номер, с которого поступало предложение, отключен, а заявительница стала жертвой мошенничества.

Факт зарегистрирован по статье 222 (Легализация доходов, полученных преступным путем) УК КР. Возбуждено уголовное дело.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый - 24-летний сотрудник одного из банков в Нарыне.

У него обнаружены иностранная банковская карта, шесть кыргызстанских банковских карт, платежная карта и телефон. Установлено, что деньги заявительницы были переведены на его счета.

Подозреваемый водворен в ИВС. Следствие проверяет его причастность к другим преступлениям.