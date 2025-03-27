Глобальный туризм на подъеме: сезонность, климатические изменения и тренды

Мировой туризм восстанавливается после пандемии, приближаясь к докризисным показателям: в 2024 году, по данным Всемирной туристской организации (ВТО), зафиксировано более 1,4 млрд международных туристических поездок, что составляет 99% от уровня 2019 года. Однако отрасль сталкивается с новыми вызовами, такими как сезонность, климатические изменения и "чрезмерный туризм" (overtourism).

Пики и спады

Глобальные туристические потоки достигают пика в июле-августе, на которые в 2024 году пришлось более 300 млн международных прибытий. Осенью наблюдается спад, а с декабря начинается новый рост. Эта ярко выраженная сезонность создает проблемы для бизнеса: отели и другие предприятия сферы услуг испытывают значительные колебания загрузки, что влияет на рентабельность.

В высокий сезон возникает чрезмерная нагрузка на инфраструктуру, ресурсы и местные сообщества, приводя к явлению "overtourism", вызывающему социальную напряженность и наносящему ущерб окружающей среде.

Климатический хаос меняет правила игры

Изменение климата оказывает все большее влияние на туристические привычки. 74% опрошенных Европейской комиссией по туризму в 2024 году заявили, что адаптировали свои планы, избегая экстремальной жары (17%), выбирая направления с более стабильной погодой (15%) и отслеживая прогнозы (15%).

Эксперты прогнозируют, что южные регионы Европы столкнутся с падением спроса летом, а северные - с ростом.

Меняется и сезонное распределение: туристы все чаще выбирают межсезонье и зиму.

Под угрозой и зимний туризм. Средняя продолжительность горнолыжного сезона в США уже сократилась, а в Европе более половины курортов могут столкнуться с нехваткой снега при повышении температуры на 2°C.

Стратегии адаптации

Основной способ управления туристическими потоками - создание нового турпродукта, менее зависящего от сезона. Это могут быть фестивали, деловые мероприятия, гастротуры, культурные и природные достопримечательности, медицинский, приключенческий, спортивный туризм. Горнолыжные курорты летом переориентируются на велоспорт и пешие маршруты.

Эффективным инструментом считается событийный туризм. Однако важно, чтобы новые предложения увеличивали турпоток именно в низкий сезон, а не усугубляли пиковые нагрузки, как это произошло в Испании с игорным туризмом.

Россия и Узбекистан: рост и новые возможности

Россия переживает туристический бум: в 2024 году ожидается рекордное количество турпоездок по стране - около 92 млн. Развитие внутреннего туризма способствует более равномерному распределению потоков.

Узбекистан также фиксирует рост числа иностранных туристов. За первые пять месяцев 2024 года страну посетили более 2,8 млн человек, что на 9,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В январе 2025 года зафиксирован рост на 30,5% по сравнению с январем 2024.

Основной поток туристов идет из соседних стран: Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана, а также из России.

Разумеется, Узбекистан, как и другие страны, сталкивается с проблемой сезонности и необходимостью развития разнообразных видов туризма для привлечения гостей круглый год.

В целом, мировая туристическая индустрия адаптируется к новым реалиям, ищет пути решения проблем сезонности и влияния климатических изменений, предлагая новые направления и виды отдыха.

Напомним, недавно, в эксклюзивном интервью создатель бренда "Вкусный Узбекистан", инициатор Узбекского винного клуба и проекта "Гаражное виноделие в Узбекистане", Представитель Global Wine Tourism Organisation Сергей Данилов рассказал, как сделать гастрономический туризм в Узбекистане успешным.

Источник: caravan-info.uz