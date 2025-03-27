Интервью с замглавы МЧС: какие уроки извлечены из опыта прошлого года?

Весна – не только романтическое пробуждение природы после долгой зимы, но и тревожная пора из-за селей, наводнений, оползней, особенно для сотрудников МЧС. Какие меры предпринимаются министерством, чтобы уменьшить натиск природных бедствий? Возможно ли их прогнозировать? Какие уроки извлечены из опыта прошлого года, который, как известно, был непростым для МЧС? На эти и другие вопросы ответил в интервью нашему изданию заместитель министра ЧС КР, генерал-майор Урматбек Шамырканов.

- Для нас каждый год непростой. Например, в 2024 году было зафиксировано 339 селевых потоков, унесших жизни 22 человек и причинивших ущерб в один миллиард 226 миллионов сомов. Эти бедствия еще раз подтвердили, как важно реализовать комплекс защитных мероприятий. Это и оценка риска селевых затоплений, и превентивные работы по очистке и увеличению водопропускных способностей селеотводящих каналов, селесносов, саев, поливных каналов, ирригационных арыков, мостов и переходов. При планировании новых объектов социального назначения надо учитывать возможные риски ЧС. Кроме того, необходимо своевременно осуществлять достоверное прогнозирование селевых рисков, расширять автоматические гидротехнические станции в ключевых зонах риска, подверженных селям и оползням.

Внедрение метеорадаров для краткосрочных прогнозов опасных природных явлений, создание системы раннего оповещения и механизмов автоматизированного анализа данных для прогноза селей, оползней и других природных явлений, оперативное оповещение местных органов власти и населения через цифровые платформы – все это поможет снизить риски и ущерб. Сейчас мы внедряем информационно-управляемую систему, состоящую из трех компонентов - центра управления кризисными ситуациями, единой диспетчерской службы 112 и общегосударственной комплексной системы информирования и оповещения населения.

- Местные власти выполняют ваши предписания по проведению превентивных мер?

- Есть такая программа, которая так и называется - специальные превентивно-ликвидационные мероприятия (СПЛМ). Совместно с местными органами власти ежегодно мы проводим анализ, мониторинг опасных участков. Сейчас, например, на юге уже идет очистка селеотводных каналов, арыков, мостов, дорог. Таким образом, мы стараемся заблаговременно защитить населенные пункты и соцобъекты.

- Несколько лет назад жителям некоторых сел из-за угрозы оползней было рекомендовано переселиться, им были даже предоставлены новые земельные участки. Все ли прислушались к вашим рекомендациям?

- В настоящее время в стране зафиксировано 4 тысячи 554 оползневых участков. Из них почти 98 сосредоточено в Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях. Около 15 тысяч квадратных километров или 7,5 процента территории страны находятся под потенциальной угрозой этих оползней. В оползнеопасных зонах расположены около 600 населенных пунктов, до 10 тысяч жилых домов и объектов. В 2023 году от Азиатского банка развития мы получили $39 млн, и теперь проводим разгрузку оползнеопасных участков. Например, на участке Аюу Сай сошел оползень и ниже образовался еще один, не менее опасный. Чтобы предотвратить его сход, перенесли грунт в другое место. На 22 участках в трех областях (там проживает более 4 тысяч человек) предстоят подобные работы. Аюу Сай был как пилотный проект. Мы, конечно, переселили людей оттуда, но они весной и осенью возвращаются на опасные участки, пасут скот, косят траву. Они до конца не осознают угрозу. Приходится даже подключать органы прокуратуры.

- Много лет назад МЧС начало интересный и важный проект – посадку деревьев и кустарников в оползнеопасных зонах? Каковы результаты "зеленого" проекта сегодня?

- Этот проект продолжается. В 2024 году он был приостановлен из-за того, что фонд Министерства природных ресурсов перестал выделять деньги на саженцы. Но в этом году мы возобновили работу проекта, так как лесное хозяйство перешло в ведение МЧС. Приведу один пример. В селе Чаек Жумгальского района несколько лет назад сошел объемный оползень. Позже мы высадили там более 1 тысячи различных деревьев и кустарников. Сегодня там настоящий лес. И, как результат, там нет сдвига оползня.

- Как идет процесс страхования домов в районах с большим риском стихийных бедствий?

- Мы тесно работаем с ОАО "Государственная страховая организация". Постоянно ведем разъяснительную работу с населением. И там, где были стихийные бедствия, люди осознают необходимость страхования жилья. Приведу пример. В прошлом году в городе Раззаков сель был дважды. Среди 20 домов только один был застрахован, владелец которого два раза получил страховку по 500 тысяч сомов и переехал в другое место. Сумма страхования в сельской местности составляет 600 сомов в год, в городах – 1200 сомов. Соответственно, при наступлении страхового случая в сельской местности человек получает 600 тысяч сомов, в городе 1 миллион 200 тысяч сомов. На 1 марта 2025 года составлено почти 277 тысяч договоров обязательного страхования жилья или 22 процента от жилищного фонда страны. В прошлом году этот показатель был два раза ниже.

- Каковы сегодня технические возможности у МЧС для борьбы с крупными пожарами?

- У нас имеется три вертолета. Один из них МИ-8 МТВ оснащен водосливным устройством. То есть мы можем тушить пожары в высокогорных районах. Закуплены также два водосливных устройства, вертолеты Airbus H125 и H145, который тоже укомплектован водосливным устройством с объемом 800 литров. Они базируются в Бишкеке, в селе Байтик. Планируем закупить еще два вертолета. Ведутся переговоры с российской и южнокорейской сторонами.

- С пожарами, понятно, справимся. Но для работы под водой, например, тоже требуются специалисты, дорогостоящая экипировка для них. Тут справитесь?

- Около трех процентов чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью людей, происходит в водоемах. Ежегодно тонут от 20 до 40 человек. При МЧС работает профессиональная водолазная служба, в которой 40 сотрудников. Из них 14 - глубоководные водолазы. Шестеро работают в школе водолазов. В регионах есть еще 72 водолаза. Оснащение, как вы правильно заметили, действительно недешевое. Чтобы оснастить одного водолаза сухим и мокрым костюмами, необходимо 10 тысяч долларов. Наши водолазы оснащены всем необходимым. Есть даже костюм "Кирби-Морган" для глубоководного погружения. Такой костюм стоит 1 миллион 200 тысяч сомов. Только шлем "Кирби-Моргана" стоит 1 миллион сомов. Я сам руководил водолазной службой и погружался на 27метров. Наш водолазный центр ежегодно обучает водолазов из 57 стран-членов Международной организации гражданской обороны (МОГО). Ежегодно проводим тренинги на Иссык-Куле. Выдаем международный сертификат, признанный членами МОГО.

- Сотрудничаете ли вы с коллегами из Китая или других стран?

- Мы плотно взаимодействуем с Министерством по управлению чрезвычайными ситуациями Китая. Обмениваемся опытом по управлению чрезвычайными ситуациями, предупреждению и ликвидации ЧС, по проведению поисково-спасательных работ на территориях КР и КНР, проводим совместные учения. Деловые и очень полезные отношения развиваются между нашей Гидрометеорологической службой и Синьцзян-Уйгурским отделением Китайской метеорологической администрации, департаментами по чрезвычайным ситуациям СУАР и города Урумчи. Еще в 2019 году мы подписали соглашение с китайскими коллегами по использованию метеорологического спутника Фэнюнь.

Кроме этого, активно ведется сотрудничество с КНР в области предупреждения и ликвидации ЧС в рамках ШОС, в частности, по подготовке кадров и повышению квалификации сотрудников спасательных и водолазных подразделений, обмену опытом по информирования и оповещению населения при возникновении чрезвычайных ситуаций, проведению аварийно-спасательных работ. Весной прошлого года в Урумчи прошли обучающие курсы для сотрудников МЧС стран Центральной Азии по обеспечению безопасности на промышленных объектах и ликвидации чрезвычайных ситуаций на газонефтепроводах. В декабре 2024 года в Пекине и Шэньжэни наши спасатели прошли обучение по грамотному командованию при чрезвычайных условиях. Это очень важно.

Делегация МЧС страны участвовала в первом заседании руководителей ведомств по управлению чрезвычайными ситуациями стран ЦА и Китая в рамках диалога "Китай-Центральная Азия", на котором был запущен механизм сотрудничества по управлению чрезвычайными ситуациями стран Центральной Азии и Китая. Заседание стало практической реализацией договоренностей, достигнутых по итогам саммита глав государств "Китай-Центральная Азия" в Сиане.

В 2023 году правительство Китая безвозмездно передало нам 100 единиц пожарной и аварийно-спасательной техники, 15 единиц аварийно-спасательного оборудования и два мобильных госпиталя, оснащенных всем необходимым.

Автор: Суйунбек ШАМШИЕВ

Источник: "Шелковый путь. Культурное развитие"