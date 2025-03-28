Горы играют уникальную роль в глобальном круговороте воды

Всемирный день водных ресурсов отмечается ежегодно 22 марта. Форумы в Нью-Йорке и Париже были посвящены первому в истории Всемирному дню ледников и Всемирному дню водных ресурсов. Основными темами обсуждения стали: таяние ледников, ускоряющиеся темпы изменения климата и растущая нехватка воды. Для Кыргызстана это актуальная тематика.

Специализированное учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и Всемирная метеорологическая организация (ВМО) стали сокоординаторами Всемирного дня ледников и Международного года сохранения ледников (2025).

"Ледники являются одним из наиболее заметных и кардинально меняющихся индикаторов изменения климата", - заявила на церемонии высокого уровня Генеральный секретарь ВМО Селеста Сауло, приведя новые данные Всемирной метеорологической организации.

Так по данным нового доклада ВМО "Состояние глобального климата 2024", самая большая потеря массы ледников за всю историю наблюдений произошла за последние три года и во всех 19 ледниковых регионах.

По оценкам Всемирной службы мониторинга ледников, с 2020 года ежегодная потеря ледников в мире составляет 30 лет мирового потребления воды. За этот период таяние ледников способствовало повышению уровня мирового океана на 18 миллиметров, что увеличило риск прибрежных наводнений для сотен тысяч людей.

С 1975 года ледники потеряли в общей сложности более 9000 гигатонн. Это эквивалентно огромному куску льда размером с Германию и толщиной 25 метров.

"Это ускоренное таяние увеличивает риски катастроф, угрожает экосистемам и нарушает водный цикл. К сожалению, отступление ледников ставит под угрозу существующие запасы воды миллионов людей, подвергая риску снабжение питьевой водой, продовольственную безопасность и производство энергии. Каждая доля градуса потепления имеет значение", - сказала Селеста Сауло.

Встреча в Нью-Йорке стала одним из мероприятий, приуроченных к Всемирному дню ледников, который отмечается 21 марта, и Всемирному дню водных ресурсов, который отмечается 22 марта.

На другом мероприятии в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, было представлено издание Доклада ООН о состоянии водных ресурсов мира за 2025 год . В нем подчеркивается важность горных вод, включая альпийские ледники, которые жизненно важны для удовлетворения основных потребностей человека, таких как водоснабжение и санитария.

Они также необходимы для обеспечения продовольственной и энергетической безопасности миллиардов людей, живущих в горных регионах и районах ниже по течению. Они также поддерживают экономический рост посредством различных отраслей, зависящих от воды.

Как "водонапорные башни" мира, горы являются важнейшим источником пресной воды. Они хранят воду в виде льда и снега в холодное время года, выпуская ее в теплое время года в качестве основного источника пресной воды для пользователей ниже по течению. Горы играют уникальную и важную роль в глобальном круговороте воды, и они влияют на атмосферную циркуляцию, которая управляет погодой и режимами осадков.