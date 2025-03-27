Эхо релокации меняет вектор

После начала СВО Кыргызстан стал некой Меккой для российских релокантов. Причины их приезда разные. Кто-то на тот момент, наслушавшись западной пропаганды, поддался паническим настроениям, кто-то пытался играть в оппозицию, сбежав из страны.

Тесные объятия НПО

Многие осели в странах ближнего зарубежья: в Кыргызстане, Казахстане, Узбекистане и Армении. Особо гостеприимным в этом плане стала наша республика. Однако помимо приличных гостей были те, кто попал в обработку местных прозападных НПО. Последние, обрадовавшись возможности урвать деньги, пытались активничать. Это привело не только к попыткам митинговать у ворот Посольства РФ, но и устраивать пикеты, как, например, "караколец" Шафранов. Понятно, что затея провалилась, и гость триумфально загремел в ИВС.

Подобный провал произошел и с проектом "Красная крыша". Его создатели попытались устроить в нашей республике уютный "уголок" российского неповиновения, и попутно разыграть национальную карту. Наслушавшись местных "правозащитников", они даже хотели прокачать в Бишкеке украинскую тему в день начала СВО в 2023-м. В итоге резонно оказались на карандаше спецслужб КР.

В начале 2023 года в Бишкеке правоохранительные органы нагрянули и к эмигранту Тимофею Илюшину. Последний по призыву местных представителей НПО пытался организовать митинги в поддержку политзаключенных в России. Но попал под статью о разжигании межнациональной розни и был депортирован.

Оппозиционные гости обиделись и начали поливать КР в соцсетях грязью, заявляя, что "проект "Красная крыша" останавливают, потому что его инициаторы "познали палитру воздействия силовых структур". То, что сами организаторы так и не познали норм пребывания в чужой стране, осталось за кадром.

А родина-то лучше!

Таких, к счастью, было немного в КР. Ближе к 2024-му "оппозиционеры" перебрались в более "толерантные" страны – Европу и США, другие, понимая, что на родине не так страшно, как им внушили из-за океана, стали возвращаться домой.

Цифры прибывших изначально были колоссальными. По данным на 2022 год, в период и вторую волну релокации в Кыргызстан приехало около 40–50 тысяч россиян. В 2023 году поток снизился, но сохранил лидерство. В 2023 году в КР прибавилось еще 10–15 тысяч релокантов. Многие из них на родине имели статус иноагентов и планировали отсидеться в нашей республике до завершения СВО.

Однако к 2024 году на родину вернулось почти половина "кыргызских" россиян. Многие из них наглядно увидели, что экономическая стабильность России не только восстановилась в условиях западных санкций, но и наметила значительный рост. К тому же, после ужесточения миграционных норм в РФ, рынок труда стал более конкурентоспособным. Это позволило не только получить неплохой заработок, но и вполне комфортно устроиться дома.

В итоге обратная миграция добавила от одной пятой до одной трети к 3,6% годового экономического роста России в 2023 году.

Чаще всего возвращаются москвичи, которые не стеснены в средствах, имеют высокий уровень достатка, но не могут смириться с отсутствием в европейских странах, например, современного банкинга.

"В западных странах свой ритм жизни - значительно медленней относительно столицы России. Доставка товаров легко растягивается на дни, а ждать мастера-сантехника можно и месяцами. Неработающие в выходные магазины или рестораны и вовсе нонсенс для жителей Москвы. В итоге многие, не смирившись с новыми правилами жизни, возвращаются в родную страну", - рассказывают вернувшиеся на родину.

Мировые тренды

Плюс за пару лет на чужбине, пусть даже и дружественного Кыргызстана и других стран ближнего и дальнего зарубежья, многие наглядно увидели, что родина в лице России ближе и роднее. Как не крути, эмиграция - это не только возможности, но и испытания. Там релоканты сталкиваются с бюрократией, непривычными условиями и необходимостью приспосабливаться к новым культурам. Для многих эмиграция становится этапом самоопределения. Кто-то возвращается, чтобы укрепить свои позиции в России, другие выбирают новые страны. А с учетом новых мировых событий количество российских "возращенцев" будет расти. Тем более, что украинский конфликт явно движется к завершению, да и санкции в ближайшее время начнут ослабевать. А это совсем другой, благоприятный сценарий.

Сейчас в КР и Центральной Азии в целом почти не найти релокантов. Если они есть, их единицы. Конечно, наша страна рада российским гостям и туристам, всегда готова предоставить им кров и место для проживания. Но с единственной оговоркой – проявлять уважение как к своей родине – дружественной нам России, так и к принимающей стране - Кыргызстану.