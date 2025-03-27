В Кара-Кулдже выявили незаконную выдачу дипломов в профессинальном лицее

В Кара-Кулджинском районе Ошской области выявлен факт незаконной выдачи дипломов: 10 студентам, находившимся за границей, поставили экзаменационные оценки и оформили документы об образовании. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Как выяснила районная прокуратура, фактически студенты не проходили обучение в профессиональном лицее №109, но получили дипломы по соответствующим специальностям.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.337 УК КР ("Злоупотребление должностным полномочием"), ведется следствие.