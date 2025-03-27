Погода
$ 86.55 - 87.00
€ 93.20 - 94.20

В Кара-Кулдже выявили незаконную выдачу дипломов в профессинальном лицее

335  0
- Бактыгуль Акжолова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кара-Кулджинском районе Ошской области выявлен факт незаконной выдачи дипломов: 10 студентам, находившимся за границей, поставили экзаменационные оценки и оформили документы об образовании. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Как выяснила районная прокуратура, фактически студенты не проходили обучение в профессиональном лицее №109, но получили дипломы по соответствующим специальностям.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.337 УК КР ("Злоупотребление должностным полномочием"), ведется следствие.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/444332
Теги:
Кара-Кульджинский район, образование, Ошская область, поддельный диплом, прокуратура
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  