World Athletics вводит обязательную проверку пола для спортсменок

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) вводит обязательное тестирование для всех участников женских соревнований в целях подтверждения их биологического пола.

Президент World Athletics Себастьян Коу назвал это решение необходимым для сохранения честности женского спорта. Однако новая политика вызвала споры: критики утверждают, что она нарушает право на частную жизнь и может несправедливо затронуть некоторых спортсменок.

Генеральный директор "Pride Cup" Хейли Конвей осудила эту меру, назвав ее "культурной войной" против трансгендерных и гендерно разнообразных атлетов. Она также выразила обеспокоенность возможными непредвиденными последствиями, такими как раскрытие частной медицинской информации.

Данный шаг вновь поднимает вопросы о балансе между справедливостью в соревнованиях и правами спортсменов. Новая политика ожидаемо вступит в силу перед предстоящим чемпионатом мира по легкой атлетике в Токио.