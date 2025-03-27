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World Athletics вводит обязательную проверку пола для спортсменок

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- Самуэль Деди Ирие
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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) вводит обязательное тестирование для всех участников женских соревнований в целях подтверждения их биологического пола.

Президент World Athletics Себастьян Коу назвал это решение необходимым для сохранения честности женского спорта. Однако новая политика вызвала споры: критики утверждают, что она нарушает право на частную жизнь и может несправедливо затронуть некоторых спортсменок.

Генеральный директор "Pride Cup" Хейли Конвей осудила эту меру, назвав ее "культурной войной" против трансгендерных и гендерно разнообразных атлетов. Она также выразила обеспокоенность возможными непредвиденными последствиями, такими как раскрытие частной медицинской информации.

Данный шаг вновь поднимает вопросы о балансе между справедливостью в соревнованиях и правами спортсменов. Новая политика ожидаемо вступит в силу перед предстоящим чемпионатом мира по легкой атлетике в Токио.


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URL: https://www.vb.kg/444336
Теги:
легкая атлетика, чемпионат мира
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