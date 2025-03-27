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В Ошской области государству возвращены незаконно выделенные пастбища

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Служба по земельному и водному надзору при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности выявила факт незаконного предоставления земельного участка в виде пастбища площадью 6,17 га Даткинским айыл окмоту Кара-Суйского района Ошской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно Земельному кодексу Кыргызской Республики, пастбища не могут быть переданы в частную собственность или аренду. Это нарушение также затронуло требования Положения "О порядке оформления и выдачи документов, удостоверяющих права на земельный участок".

В результате проведенной проверки и юридических процедур государству возвращены незаконно переданные пастбища.


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URL: https://www.vb.kg/444340
Теги:
земельный участок, Ошская область, Минсельхоз
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