В Ошской области государству возвращены незаконно выделенные пастбища

Служба по земельному и водному надзору при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности выявила факт незаконного предоставления земельного участка в виде пастбища площадью 6,17 га Даткинским айыл окмоту Кара-Суйского района Ошской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно Земельному кодексу Кыргызской Республики, пастбища не могут быть переданы в частную собственность или аренду. Это нарушение также затронуло требования Положения "О порядке оформления и выдачи документов, удостоверяющих права на земельный участок".

В результате проведенной проверки и юридических процедур государству возвращены незаконно переданные пастбища.