В Бишкеке парень пытался доставить наркотики в колонию с помощью дрона

В Бишкеке задержан гражданин, подозреваемый в хранении и распространении наркотиков, а также в их подбрасывании в исправительные учреждения. Об этом сообщает Служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД.

В ходе расследования был задержан гражданин 2005 года рождения А.у.К. Во время личного досмотра у него было обнаружено темно-коричневое вещество с резким запахом. В ходе обыска по месту жительства задержанного с помощью служебно-розыскной собаки Роки были найдены два пакета, обмотанных скотчем. Из них было изъято вещество с характерным запахом, общий вес которого составил 3 килограмма 84 грамма.

В дальнейшем расследовании были обнаружены беспилотники, которые подозреваемый использовал для доставки наркотиков и других запрещенных предметов в исправительные учреждения.

По изъятому веществу проведена судебно-химическая экспертиза, которая показала, что это смола каннабиса "гашиш". Общий вес наркотика составил 3 килограмма 84 грамма.