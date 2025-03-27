Клиенты Ozon смогут забрать крупногабаритные товары из центра сортировки

Новая опция расширяет выбор способов доставки крупных товаров для клиентов в республике.

Ozon Кыргызстан запускает возможность самовывоза крупногабаритных товаров из сортировочного центра в Бишкеке. Теперь покупатели могут бесплатно забирать такие товары в удобное время и сэкономить на курьерской доставке. Новая опция доступна при заказе крупной мебели и бытовой техники, принадлежностей для строительства и ремонта и других товаров, если они доставляются Ozon.

Чтобы забрать товар самостоятельно, покупателям нужно выбрать опцию "самовывоз" при оформлении заказа и указать сортировочный центр в Бишкеке в качестве пункта выдачи.

Товар считается крупногабаритным, если выполняется одно из условий: одна из сторон товара длиннее 200 см, его вес больше 35 кг, или его объём больше 500 л.

"Мы хотим, чтобы нашим клиентам было еще удобнее пользоваться сервисами Ozon как в онлайне, так и в офлайне. Многие покупатели крупногабаритных товаров хотят самостоятельно забирать свои заказы - в таком случае не нужно подстраиваться по времени под курьера и оплачивать доставку. Кроме того, мы надеемся, что эта опция также поможет продавцам крупногабаритных товаров увеличить свои объемы продаж", - говорит Асель Тургунбекова, коммерческий директор Ozon в Кыргызстане.

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Ozon - мультикатегорийный маркетплейс с развитой логистической сетью. Компания ведет бизнес в Казахстане, Беларуси, России, Армении, Кыргызстане, Узбекистане, Азербайджане, Грузии, а также в Китае и Турции. На площадке представлено более 370 млн товарных наименований в более чем 20 категориях: от книг и одежды до продуктов питания и товаров для здоровья. 56,5 млн активных покупателей уже получают заказы с помощью развитой логистической инфраструктуры Ozon, которая также позволяет более 600 тысячам предпринимателей продавать свои товары в России и странах СНГ.