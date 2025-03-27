Число погибших из-за лесных пожаров в Южной Корее увеличилось до 26 человек

По меньшей мере 26 человек погибли в результате лесных пожаров в Южной Корее, еще 30 пострадали. Об этом сообщает агентство Yonhap.

По данным правительства, из-за пожаров сгорело порядка 36 000 га леса. Около 37 000 человек были вынуждены покинуть свои дома.

26 марта Yonhap писало о 24 погибших. Огонь вспыхнул в уезде Санчхон в провинции Кенсан-Пукто 21 марта, на борьбу с ним были привлечены десятки пожарных вертолетов, около 5000 специалистов и 560 единиц техники, но возгорание распространилось по всему региону из-за сильного ветра. 26 марта в уезде Ыйсон разбился вертолет, задействованный при тушении пожара. Воздушное судно упало примерно в 180 км к юго-востоку от Сеула, пилот погиб.

Правительство Южной Кореи объявило режим стихийного бедствия в четырех районах юго-востока. Исполняющий обязанности президента страны Хан Док Су назвал лесные пожары самыми страшными в истории республики.

Источник: : Ведомости