Первого выберут жаркой осенью 2026-го

Кодекс о выборах стал Конституционным законом о выборах. Казалось бы – от перемены названия суть не меняется. Однако меняется, и очень существенно. Конституционный закон, в отличие от кодекса, имеет конституционную силу. Он устанавливает основы организации государственной власти, защищает права и свободы граждан. Изменив Конституцию, Садыр Жапаров логично изменил и законодательство о выборах – как парламентских, так и президентских. И исходил он именно из Конституции как основного закона, регламентирующего права каждого гражданина и гарантирующего ему соблюдение этих прав.

На что направлены изменения? Главным образом на то, чтобы каждый избиратель мог реально выбрать того, кого считает наиболее достойным. Не партию, а конкретного человека. И чтобы каждый наиболее достойный кандидат мог быть избранным, минуя тесную зависимость от определённой партии и определённого клана.

Новое выборное законодательство даёт шанс прийти в депутаты представителям новой элиты общества – активным молодым людям со свежими взглядами и новаторскими идеями, не замаранными коррупцией, не замеченными в порочащих связях, тем, кто действительно болеет душой за Кыргызстан и его счастливое будущее.

Шанс есть… Но не стопроцентный. Несмотря на воодушевлённое стремление к преобразованиям, кыргызское общество остаётся достаточно инертным и консервативным. Не так-то просто избавиться от многолетних традиций – пусть даже не лучших и неправильных. Не так просто уйти от власти олигархата и от постулата "у кого деньги – тот и прав". По-прежнему существуют риски, что в парламент снова пролезут кандидаты, не имеющие за душой ничего, кроме под завязку набитых карманов…

Осенние выборы 2026 года могут стать самыми напряжёнными и драматичными за всю историю независимости Кыргызской Республики. Напряжёнными они будут для рвущихся во власть обиженных и униженных, имеющих деньги и крепкие связи с криминалом. Ещё несколько лет назад они бы не сомневались, что пройдут. Теперь сомнения есть, и это их лишь подзадоривает и удваивает их кандидатскую энергию. "Это есть наш последний и решительный бой" - примерно так недодавленный коррупционно-криминальный олигархат воспринимает грядущие выборные события. Благодаря президентским нововведениям, отличный шанс стать народными избранниками появился у честных, грамотных и патриотично настроенных людей. Но и их конкуренты не упустят последнего шанса взять реванш и хоть тушкой, хоть чучелом пролезть в ЖК.

Остроты добавляет тот факт, что выборы в парламент состоятся прежде президентских выборов. Исходя из практики, сложившейся на постсоветском пространстве, выборы президента опережают парламентские. Избранный президент ни о чём особо не тревожится и спокойно контролирует выборы депутатов. Не вмешиваясь (административный ресурс – не наш метод), но на всякий случай держа руку на пульсе.

В нашем случае будущее первое лицо государства оказывается неприятно уязвимым накануне выборов главы государства. Он, "первый", оказывается в определённой степени зависим от того, как пройдут предыдущие парламентские выборы. Хорошо, если всё пройдёт тихо, гладко и в рамках закона. А если нет (что вполне вероятно)? Вряд ли желающие откусить от пирога власти способны серьёзно расшатать общественно-политическую ситуацию (хотя и будут стараться), но проблемы создать могут. Которые неминуемо скажутся на проведении последующих президентских выборов.

Первый – президент Садыр Жапаров – проводя выборную реформу, снова показывает себя настоящим национальным лидером, формируя и двигая вперёд новую элиту, но и принимая огонь на себя. Для него приближающиеся выборы – и парламентские, и президентские – тоже будут весьма напряжёнными. И исход тех и других предопределит то, насколько за годы его президентства ему удалось переформатировать народное сознание. За кем пойдёт народ, будет ли ответственным и разумным в своём волеизъявлении?

Потому смело можно утверждать, что подлинные выборы первого состоятся именно осенью следующего года, вместе с парламентскими, а не позднее.

Чтобы и избиратели, и избираемые имели хорошую возможность для подготовки, настраиваться на избирательный процесс Кыргызстан начал уже сейчас, а не в последнюю минуту, накануне выборов, как бывало раньше. Готовиться есть к чему: кроме прочих революционных деталей и нюансов, следует учитывать и то, например, что теперь в корне меняется сам характер предвыборной агитации. Раз кандидат представляет в первую очередь самого себя, а не абстрактную партию, ему следует до мелочей продумать, что и в какой форме он скажет своим избирателям. Рассчитать силы для чёткого выполнения предвыборных обещаний. Сложновато, одним словом, придётся.

Судя по всему, возрастёт роль печатных СМИ – которые, казалось, уже ушли в небытие. Гораздо выгоднее, правдоподобнее и, не побоимся этого слова, роднее на глубинном сельском избирательном участке будет смотреться кандидат с бумажными газетами и "агитками"…

Но главное всё-таки – выборы покажут, насколько выросло народное самосознание и чувство, что от каждого – впервые – по-настоящему зависят жизнь, порядок и стабильное развитие Кыргызстана.